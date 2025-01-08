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Posted 8 января, 09:03

Published 8 января, 09:03

Modified 8 января, 09:05

Updated 8 января, 09:05

Сигнальные огни полиции

В Новосибирске разыскивают сбежавшую из больницы пациентку

8 января 2025, 09:03
Фото: 1MI. Сигнальные огни полиции
В Новосибирске разыскивают женщину, покинувшую больницу скорой медицинской помощи №2 в Октябрьском районе.

Инцидент произошел 8 января на улице Тургенева. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы, и полиция уже начала проверку.

Как стало известно, пациентка находилась в хирургическом отделении медучреждения. Ее исчезновение заметили сотрудники больницы и обратились за помощью к полицейским. По словам очевидцев, женщина могла направиться в сторону улицы Бориса Богаткова, сообщает КП-Новосибирск.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердила факт поступления заявления о побеге. На текущий момент представители больницы воздерживаются от комментариев. Контакт с главным врачом учреждения пока не установлен.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Больница#Побег#Пациентка
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