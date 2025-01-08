В Новосибирске разыскивают сбежавшую из больницы пациентку

Posted 8 января, 09:03
Published 8 января, 09:03
Modified 8 января, 09:05
Updated 8 января, 09:05
Инцидент произошел 8 января на улице Тургенева. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы, и полиция уже начала проверку.
Как стало известно, пациентка находилась в хирургическом отделении медучреждения. Ее исчезновение заметили сотрудники больницы и обратились за помощью к полицейским. По словам очевидцев, женщина могла направиться в сторону улицы Бориса Богаткова, сообщает КП-Новосибирск.
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердила факт поступления заявления о побеге. На текущий момент представители больницы воздерживаются от комментариев. Контакт с главным врачом учреждения пока не установлен.