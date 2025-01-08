В Новосибирске разыскивают сбежавшую из больницы пациентку

Как стало известно, пациентка находилась в хирургическом отделении медучреждения. Ее исчезновение заметили сотрудники больницы и обратились за помощью к полицейским. По словам очевидцев, женщина могла направиться в сторону улицы Бориса Богаткова, сообщает КП-Новосибирск.