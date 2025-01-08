В Новосибирске в ближайшие дни ожидаются температурные качели

Posted 8 января, 05:26
Published 8 января, 05:26
Modified 8 января, 05:28
Updated 8 января, 05:28
Сервисы погоды прогнозируют похолодание до -15 градусов и осадки, которые могут продолжаться до конца недели, 12 января. Однако в дневные часы 10 января ожидается значительное потепление — до -4 градусов. При этом сильные снегопады начнутся уже в первой половине недели и продлятся несколько дней.
Сервис «Яндекс.Погода», анализируя статистику за последние десять лет, сообщает, что 9 января мороз будет ощутимым, а в следующие два дня температура останется сравнительно мягкой. В течение этих дней снегопады продолжат покрывать улицы города, и осадки будут перемежаться с небольшими перерывами.
По данным Gismeteo, утренние часы 9 января могут быть особенно холодными, с температурой до -15 градусов, но днем 10 января уже будет заметно теплее. В этот день также ожидаются осадки, которые усилятся ближе к вечеру.
Ранее синоптики прогнозировали, что морозы в Новосибирской области в январе могут достичь экстремально низких температур — до -33 градусов. Также в регион может прийти волна снегопадов.