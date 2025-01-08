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Posted 8 января, 05:26

Published 8 января, 05:26

Modified 8 января, 05:28

Updated 8 января, 05:28

Центральный парк в Новосибирске

В Новосибирске в ближайшие дни ожидаются температурные качели

8 января 2025, 05:26
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Центральный парк в Новосибирске
В Новосибирске в ближайшие дни ожидаются значительные перепады температуры и сильные снегопады, сообщают погодные сервисы.

Сервисы погоды прогнозируют похолодание до -15 градусов и осадки, которые могут продолжаться до конца недели, 12 января. Однако в дневные часы 10 января ожидается значительное потепление — до -4 градусов. При этом сильные снегопады начнутся уже в первой половине недели и продлятся несколько дней.

Сервис «Яндекс.Погода», анализируя статистику за последние десять лет, сообщает, что 9 января мороз будет ощутимым, а в следующие два дня температура останется сравнительно мягкой. В течение этих дней снегопады продолжат покрывать улицы города, и осадки будут перемежаться с небольшими перерывами.

По данным Gismeteo, утренние часы 9 января могут быть особенно холодными, с температурой до -15 градусов, но днем 10 января уже будет заметно теплее. В этот день также ожидаются осадки, которые усилятся ближе к вечеру.

Ранее синоптики прогнозировали, что морозы в Новосибирской области в январе могут достичь экстремально низких температур — до -33 градусов. Также в регион может прийти волна снегопадов.

В Новосибирск возвращаются снегопады с похолоданием
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Температура#Морозы#Январь#Снегопады
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