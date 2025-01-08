atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 09:15

Published 8 января, 09:15

Modified 8 января, 09:17

Updated 8 января, 09:17

Рублевый купюры

В Новосибирской области более 57 тысяч семей получили маткапитал за 3 ребенка

8 января 2025, 09:15
Фото: 1MI. Рублевый купюры
С 2012 года более 57 тысяч семей стали обладателями сертификатов на третьего ребенка, размер которых сегодня составляет 154 тысячи рублей, сообщили в Минтруда.

С 2012 года в Новосибирской области действует программа регионального семейного капитала, поддерживающая многодетные семьи. Министерство труда и социального развития региона приводит статистику распределения капитала:

  • Улучшение жилищных условий — лидирует в рейтинге направлений: сертификаты на эти цели использовали более 30 тысяч семей.
  • Приобретение автомобиля — 9 364 семьи предпочли транспортное средство в качестве способа улучшения качества жизни.
  • Образование детей — 2 504 семьи инвестировали в будущее своих детей.

Кроме того, средства можно направить на: покупку компьютера или сельскохозяйственной техники, единовременную выплату на ребенка с инвалидностью, подключение дома к инженерным сетям, формирование накопительной части пенсии.

Сертификат на семейный капитал назначается автоматически при рождении третьего ребенка. Это избавляет семьи от необходимости подачи заявлений, что делает получение поддержки более доступным.

Новосибирские пенсионеры получат двойную индексацию пенсий в феврале 2025 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Вырастет или нет? Все изменения в выплатах и пособиях в 2025 годуГрафик выплат пенсий в январе 2025: когда забирать выплатыГрафик выплат детских пособий в январе 2025 года — грядут изменения
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Дети#Минтруда#Многодетные семьи#Маткапитал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика