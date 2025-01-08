В Новосибирской области более 57 тысяч семей получили маткапитал за 3 ребенка

Posted 8 января, 09:15
Published 8 января, 09:15
Modified 8 января, 09:17
Updated 8 января, 09:17
С 2012 года в Новосибирской области действует программа регионального семейного капитала, поддерживающая многодетные семьи. Министерство труда и социального развития региона приводит статистику распределения капитала:
Кроме того, средства можно направить на: покупку компьютера или сельскохозяйственной техники, единовременную выплату на ребенка с инвалидностью, подключение дома к инженерным сетям, формирование накопительной части пенсии.
Сертификат на семейный капитал назначается автоматически при рождении третьего ребенка. Это избавляет семьи от необходимости подачи заявлений, что делает получение поддержки более доступным.