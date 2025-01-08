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Posted 8 января, 06:21

Published 8 января, 06:21

Modified 8 января, 06:23

Updated 8 января, 06:23

Лось на дороге

В Новосибирской области стадо лосей около трассы удивило водителей

8 января 2025, 06:21
Фото: Изображение Midjourney. Лось на дороге
Жители рабочего поселка Колывань в Новосибирской области стали свидетелями необычной сцены: семья лосей вышла к дороге в Кудряшовском бору.

Три крупных животных привлекли внимание автомобилистов, а видеозапись с места события быстро распространилась в социальных сетях, вызвав бурное обсуждение. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как лоси осторожно передвигаются вдоль обочины дороги. Судя по всему, животные пытались пересечь трассу, но, заметив машины, предпочли вернуться в лес.

Появление крупных диких животных вблизи населенных пунктов — явление не только редкое, но и потенциально опасное. Автовладельцы, проезжающие мимо, должны быть предельно внимательны, особенно в лесистых зонах, таких как Кудряшовский бор. Встреча с лосем на дороге может привести к серьезным последствиям как для водителя, так и для животного.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Животные#Лес#Природа#Лоси#Автомобилисты
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