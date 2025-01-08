В Новосибирской области стадо лосей около трассы удивило водителей

Posted 8 января, 06:21
Published 8 января, 06:21
Modified 8 января, 06:23
Updated 8 января, 06:23
Три крупных животных привлекли внимание автомобилистов, а видеозапись с места события быстро распространилась в социальных сетях, вызвав бурное обсуждение. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как лоси осторожно передвигаются вдоль обочины дороги. Судя по всему, животные пытались пересечь трассу, но, заметив машины, предпочли вернуться в лес.
Появление крупных диких животных вблизи населенных пунктов — явление не только редкое, но и потенциально опасное. Автовладельцы, проезжающие мимо, должны быть предельно внимательны, особенно в лесистых зонах, таких как Кудряшовский бор. Встреча с лосем на дороге может привести к серьезным последствиям как для водителя, так и для животного.