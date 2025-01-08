В Новосибирской области стадо лосей около трассы удивило водителей

Появление крупных диких животных вблизи населенных пунктов — явление не только редкое, но и потенциально опасное. Автовладельцы, проезжающие мимо, должны быть предельно внимательны, особенно в лесистых зонах, таких как Кудряшовский бор. Встреча с лосем на дороге может привести к серьезным последствиям как для водителя, так и для животного.