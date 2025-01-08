Загадка мальчика из острога: археологи раскрыли тайну захоронения 200-летней давности

Posted 8 января, 08:18
Published 8 января, 08:18
Modified 8 января, 08:20
Updated 8 января, 08:20
Захоронение мальчика, обнаруженное около 20 лет назад, изначально привлекло внимание исследователей своей необычностью. Гроб с железными скобами и фрагменты красного мундира с богатым шитьем явно указывали на высокий статус ребенка. Но кем он был, оставалось загадкой.
Новейшие лабораторные анализы, проведенные специалистами Института археологии и этнографии СО РАН, подтвердили, что шитье мундира сделано из электрума — редкого сплава серебра и золота. Красный цвет ткани и серебряные узоры позволили связать ребенка с горнозаводским ведомством или артиллерией Российской империи конца XVIII века.
Возраст погребенного определен как 6–12 лет. Ученые предполагают, что мальчик мог быть слушателем горного училища, предназначенного для детей элиты или сыном чиновника, погибшим во время путешествия по Московскому тракту. Горные училища, появившиеся в Российской империи с конца XVIII века, готовили инженеров для горнозаводской отрасли. Ближайшее к Умревинскому острогу училище находилось в Барнауле и принимало детей дворян и офицеров.
Уникальность находки также подтверждает конструкция гроба — железные скобы, аналогичные тем, что хранятся в Музее похоронных принадлежностей в Вене, подчеркивают связь с европейскими традициями. Археологи надеются установить точную причину смерти мальчика, если будут найдены метрические книги жителей острога.