Загадка мальчика из острога: археологи раскрыли тайну захоронения 200-летней давности

Возраст погребенного определен как 6–12 лет. Ученые предполагают, что мальчик мог быть слушателем горного училища, предназначенного для детей элиты или сыном чиновника, погибшим во время путешествия по Московскому тракту. Горные училища, появившиеся в Российской империи с конца XVIII века, готовили инженеров для горнозаводской отрасли. Ближайшее к Умревинскому острогу училище находилось в Барнауле и принимало детей дворян и офицеров.