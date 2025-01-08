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Posted 8 января, 06:39

Published 8 января, 06:39

Modified 8 января, 06:41

Updated 8 января, 06:41

В Новосибирске назвали самые дорогие купленные автомобили 2024 года

Запредельная сумма: в Новосибирске рассказали о самых высоких тратах на авто в 2024

8 января 2025, 06:39
Фото: 1MI.

В Новосибирске назвали самые дорогие купленные автомобили 2024 года

С начала 2024 года жители Новосибирска приобрели несколько роскошных автомобилей, чьи цены поразили даже экспертов автомобильного рынка.

В Новосибирске рынок люксовых автомобилей в 2024 году поразил как специалистов, так и обычных наблюдателей. Наиболее дорогим приобретением оказался новый Porsche 911, который оценили в невероятные 79 миллионов рублей. Этот легендарный спортивный автомобиль, как и ожидалось, стал фаворитом среди покупателей премиального сегмента, сообщили РБК-Новосибирск в пресс-службе Авто.ру.

Помимо Porsche 911, в рейтинг самых дорогих покупок вошли еще два впечатляющих представителя элитного класса:

  • Porsche Cayenne за 41,5 миллиона рублей,
  • Land Rover Range Rover стоимостью 29,9 миллиона рублей.

В сегменте подержанных автомобилей также появились свои рекордсмены. На вершине списка — Rolls-Royce Cullinan, приобретенный за 57,5 миллиона рублей. Следом идут:

  • Rolls-Royce Wraith, который обошелся покупателю в 45 миллионов рублей,
  • Mercedes G Klasse AMG, стоимостью 38,5 миллиона рублей.

Вадим Маньков, глава сектора регионального развития Восток «Авто.ру», отметил, что рынок люксовых автомобилей в Новосибирске остается устойчивым, хотя и занимает относительно небольшую долю от общего объема продаж: 1,5% — среди подержанных автомобилей, 2-3% — в сегменте новых моделей.

По его словам, дальнейшее развитие этого сектора будет зависеть от курса валют, изменений в утилизационном сборе и общей экономической обстановки в стране.

В Новосибирске подержанные зарубежные авто упали в цене
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