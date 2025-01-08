Запредельная сумма: в Новосибирске рассказали о самых высоких тратах на авто в 2024

Posted 8 января, 06:39
Published 8 января, 06:39
Modified 8 января, 06:41
Updated 8 января, 06:41
В Новосибирске рынок люксовых автомобилей в 2024 году поразил как специалистов, так и обычных наблюдателей. Наиболее дорогим приобретением оказался новый Porsche 911, который оценили в невероятные 79 миллионов рублей. Этот легендарный спортивный автомобиль, как и ожидалось, стал фаворитом среди покупателей премиального сегмента, сообщили РБК-Новосибирск в пресс-службе Авто.ру.
Помимо Porsche 911, в рейтинг самых дорогих покупок вошли еще два впечатляющих представителя элитного класса:
В сегменте подержанных автомобилей также появились свои рекордсмены. На вершине списка — Rolls-Royce Cullinan, приобретенный за 57,5 миллиона рублей. Следом идут:
Вадим Маньков, глава сектора регионального развития Восток «Авто.ру», отметил, что рынок люксовых автомобилей в Новосибирске остается устойчивым, хотя и занимает относительно небольшую долю от общего объема продаж: 1,5% — среди подержанных автомобилей, 2-3% — в сегменте новых моделей.
По его словам, дальнейшее развитие этого сектора будет зависеть от курса валют, изменений в утилизационном сборе и общей экономической обстановки в стране.