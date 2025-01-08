Запредельная сумма: в Новосибирске рассказали о самых высоких тратах на авто в 2024

В Новосибирске рынок люксовых автомобилей в 2024 году поразил как специалистов, так и обычных наблюдателей. Наиболее дорогим приобретением оказался новый Porsche 911, который оценили в невероятные 79 миллионов рублей. Этот легендарный спортивный автомобиль, как и ожидалось, стал фаворитом среди покупателей премиального сегмента, сообщили РБК-Новосибирск в пресс-службе Авто.ру.