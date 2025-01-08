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Posted 8 января, 02:26

Published 8 января, 02:26

Modified 8 января, 02:28

Updated 8 января, 02:28

Мужчина с военный билетом

Ждать ли полной мобилизации в 2025 году — мнение эксперта

8 января 2025, 02:26
Фото: 1MI. Мужчина с военный билетом

Новосибирский аналитик высказался о полной мобилизации в 2025 году

Слухи о новой волне мобилизации прокомментировал военный эксперт из Новосибирска Александр Чугай.

Причиной обсуждений полной мобилизации в России стало заявление министра государственной безопасности ДНР Андрея Пенчука, в котором упоминалась вероятность мобилизации. Однако, по словам Чугая, подобные предположения лишены оснований. Он отметил, что текущие задачи специальной военной операции (СВО) решаются силами профессиональных контрактников, и необходимости в обязательных призывах на данном этапе нет.

Эксперт подчеркнул, что Россия постепенно приближается к завершению СВО, а слухи о мобилизации только нагнетают обстановку, не имея под собой реальных подтверждений. Чугай обратил внимание на то, что распространяемая информация может быть частью информационных манипуляций, направленных на создание паники среди населения.

По его мнению, гражданам стоит полагаться на официальные источники информации и избегать необоснованных выводов. Ситуация вокруг СВО остается под контролем, и государство принимает необходимые меры для успешного выполнения задач.

Мобилизация россиян в январе 2025 года — правда или вымысел
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Россия#ДНР#СВО#Специальная военная операция#Мобилизация#Контрактники
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