Posted 8 января, 02:26
Published 8 января, 02:26
Modified 8 января, 02:28
Updated 8 января, 02:28
Причиной обсуждений полной мобилизации в России стало заявление министра государственной безопасности ДНР Андрея Пенчука, в котором упоминалась вероятность мобилизации. Однако, по словам Чугая, подобные предположения лишены оснований. Он отметил, что текущие задачи специальной военной операции (СВО) решаются силами профессиональных контрактников, и необходимости в обязательных призывах на данном этапе нет.
Эксперт подчеркнул, что Россия постепенно приближается к завершению СВО, а слухи о мобилизации только нагнетают обстановку, не имея под собой реальных подтверждений. Чугай обратил внимание на то, что распространяемая информация может быть частью информационных манипуляций, направленных на создание паники среди населения.
По его мнению, гражданам стоит полагаться на официальные источники информации и избегать необоснованных выводов. Ситуация вокруг СВО остается под контролем, и государство принимает необходимые меры для успешного выполнения задач.