Ждать ли полной мобилизации в 2025 году — мнение эксперта

Эксперт подчеркнул, что Россия постепенно приближается к завершению СВО, а слухи о мобилизации только нагнетают обстановку, не имея под собой реальных подтверждений. Чугай обратил внимание на то, что распространяемая информация может быть частью информационных манипуляций, направленных на создание паники среди населения.