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Posted 9 января, 03:14

Published 9 января, 03:14

Modified 9 января, 03:16

Updated 9 января, 03:16

Бури будут в конце месяца

Ад для метеозависимых: график магнитных бурь в январе 2025

9 января 2025, 03:14
Фото: Изображение Midjourney. Бури будут в конце месяца

Жителей Новосибирска предупредили о мощных магнитных бурях в январе

В Новосибирской области в январе 2025 ожидается серия магнитных бурь, о чем говорят данные сервисов.

В первую неделю 2025 года было несколько ощутимых для метеозависимых людей магнитных бурь. Однако их в январе будет еще несколько. Магнитосфера станет возбужденной 11 января. Мощность оценена на 6 баллов из 10 возможных.

Сильные бури вернутся 23 января и закончатся 24 января. Максимальная мощность также сохранится в пределах 6 баллов, информирует ru-meteo. Затем обстановка станет спокойнее. Однако с 27 по 31 января в регионе снова ожидаются магнитные бури, мощность которых достигнет 7 баллов.

Их влияние могут ощутить метеозависимые новосибирцы. В этот период ухудшается самочувствие и настроение.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Магнитные бури#Метеозависимые#Магнитосфера
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