Ад для метеозависимых: график магнитных бурь в январе 2025

Posted 9 января, 03:14
Published 9 января, 03:14
Modified 9 января, 03:16
Updated 9 января, 03:16
В первую неделю 2025 года было несколько ощутимых для метеозависимых людей магнитных бурь. Однако их в январе будет еще несколько. Магнитосфера станет возбужденной 11 января. Мощность оценена на 6 баллов из 10 возможных.
Сильные бури вернутся 23 января и закончатся 24 января. Максимальная мощность также сохранится в пределах 6 баллов, информирует ru-meteo. Затем обстановка станет спокойнее. Однако с 27 по 31 января в регионе снова ожидаются магнитные бури, мощность которых достигнет 7 баллов.
Их влияние могут ощутить метеозависимые новосибирцы. В этот период ухудшается самочувствие и настроение.