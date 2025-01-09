Аварии на январских праздниках унесли жизни 9 взрослых и 1 ребенка

С 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в регионе зафиксировано 81 ДТП, согласно данным Госавтоинспекции. Среди погибших были 10 человек, включая одного ребенка. Всего в авариях пострадали 124 человека, в том числе 29 детей. Типы происшествий: 45 столкновений транспортных средств, 21 наезд на пешеходов, 5 съездов автомобилей с дороги.