Аварии на январских праздниках унесли жизни 9 взрослых и 1 ребенка

Posted 9 января, 07:53
Published 9 января, 07:53
Modified 9 января, 07:55
Updated 9 января, 07:55
С 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в регионе зафиксировано 81 ДТП, согласно данным Госавтоинспекции. Среди погибших были 10 человек, включая одного ребенка. Всего в авариях пострадали 124 человека, в том числе 29 детей. Типы происшествий: 45 столкновений транспортных средств, 21 наезд на пешеходов, 5 съездов автомобилей с дороги.
Особо тяжелые аварии со смертельным исходом произошли не только в Новосибирске, но и в таких районах, как Ордынский, Тогучинский, Мошковский, Искитимский и другие.
Помимо происшествий с пострадавшими, инспекторы выявили и другие нарушения: 225 водителей управляли транспортом без водительских прав, 209 нарушений правил перевозки детей.
Резкий рост ДТП в праздничный период связан с плохими погодными условиями, повышенной загруженностью дорог и человеческим фактором: водители игнорировали правила дорожного движения, превышали скорость или садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.