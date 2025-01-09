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Posted 9 января, 07:53

Published 9 января, 07:53

Modified 9 января, 07:55

Updated 9 января, 07:55

Авария на Ипподромской

Аварии на январских праздниках унесли жизни 9 взрослых и 1 ребенка

9 января 2025, 07:53
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области. Авария на Ипподромской

В Новосибирске 9 взрослых и 1 ребенок погибли в ДТП

Новогодние праздники в Новосибирской области омрачились множеством дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

С 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в регионе зафиксировано 81 ДТП, согласно данным Госавтоинспекции. Среди погибших были 10 человек, включая одного ребенка. Всего в авариях пострадали 124 человека, в том числе 29 детей. Типы происшествий: 45 столкновений транспортных средств, 21 наезд на пешеходов, 5 съездов автомобилей с дороги.

Особо тяжелые аварии со смертельным исходом произошли не только в Новосибирске, но и в таких районах, как Ордынский, Тогучинский, Мошковский, Искитимский и другие.

Помимо происшествий с пострадавшими, инспекторы выявили и другие нарушения: 225 водителей управляли транспортом без водительских прав, 209 нарушений правил перевозки детей.

Резкий рост ДТП в праздничный период связан с плохими погодными условиями, повышенной загруженностью дорог и человеческим фактором: водители игнорировали правила дорожного движения, превышали скорость или садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Появилось видео страшного ДТП на Ипподромской, которое унесло жизнь человека
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Праздники#Аварии#Госавтоинспекция#Правила дорожного движения
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