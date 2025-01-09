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Posted 9 января, 09:00

Published 9 января, 09:00

Modified 9 января, 09:02

Updated 9 января, 09:02

Мамы с колясками

Будут самыми счастливыми: как назвать девочку и мальчика, родившихся в 2025 году

9 января 2025, 09:00
Фото: 1MI. Мамы с колясками

Жителям Новосибирска назвали самые счастливые имена для детей

Счастливое имя может стать для ребенка ключом к удачной жизни. Рассказываем, как подобрать имя для новорожденного в 2025 году.

2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи, и многие родители обращаются к астрологии и традициям, чтобы выбрать имя, которое не только звучит красиво, но и соответствует энергетике времени.

Имена для девочек в 2025 году

Змея — символ мудрости, интуиции и проницательности. Девочки, рождённые в 2025 году, отличаются не по годам развитым умом, общительностью и самостоятельностью. Они обладают яркими интеллектуальными способностями и удивительной решительностью. В раннем возрасте такие девочки неконфликтны, но с возрастом обретают уверенность и становятся защитницами своего личного пространства.

Во взрослом возрасте женщины-Змеи грациозны, обаятельны и изысканны. Они ценят гармонию и способны создавать уютную атмосферу вокруг себя. Однако если кто-то нарушит их покой, они могут проявить всю силу своего характера.

Чтобы подчеркнуть природные качества таких девочек, астрологи рекомендуют выбирать имена, связанные с красотой, мудростью и природой.

Счастливые имена для девочек 2025 года:

  • Виктория — символизирует победу, подходит для амбициозных натур.

  • Диана — ассоциируется с мудростью и природной красотой.

  • Лилия — воплощает нежность и изящество.

  • Евгения — имя, наполненное внутренней силой и обаянием.

  • Василиса — величественное и редкое имя, связанное с древними славянскими традициями.

  • Ольга — классическое имя, символизирующее стойкость и умение достигать целей.

Для девочек, рождённых летом, подходят более яркие и длинные имена, такие как Станислава, Валерия или Маргарита. А зимним малышкам подойдут короткие и ёмкие имена — Анна, Мира, Лада.

Имена для мальчиков в 2025 году

Мальчики-Змеи с детства проявляют лидерские качества и склонность к самостоятельности. Они умеют добиваться своих целей благодаря аналитическому уму и терпению. Такие дети любят изучать мир, развивать новые навыки и легко находят общий язык со сверстниками.

Во взрослой жизни мужчины, рождённые в этот год, отличаются умением строить карьеру и достигать успеха в любых начинаниях. Они дружелюбны, но осторожны в выборе окружения. Их имена должны отражать силу характера, интеллект и стремление к гармонии.

Счастливые имена для мальчиков 2025 года:

  • Артем — символизирует решительность и лидерские качества.

  • Кирилл — имя, связанное с мудростью и знанием.

  • Тимофей — спокойное и уравновешенное имя, дарующее гармонию.

  • Глеб — стойкость, трудолюбие и семейные ценности.

  • Денис — яркое имя, подходящее для творческих натур.

  • Валентин — имя, которое помогает развивать дипломатичность и умение заботиться о близких.

Редкими именами, которые обретают популярность, стали такие, как Богдан («Божий дар»), Демид («замысловатый»), Рафаэль («исцеляющий») и Святослав («святая слава»).

Как называли детей в Новосибирской области в 2024 году

В Новосибирске в 2024 году сохранялась тенденция на возвращение к традиционным и редким именам. Среди самых популярных девичьих имен были София, Анастасия, Полина, а среди мужских — Александр, Матвей и Иван.

Однако всё больше родителей отдавали предпочтение необычным и редким именам. Например, девочек называли Василиса, Агата, Милана, а мальчиков — Добромир, Елисей, Лев.

Раййонахон и Даромир: топ странных имен, которые давали детям в Новосибирской области
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