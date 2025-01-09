Чем можеть быть опасно купание в проруби — советы врача

Самое главное — не выбирайте для этого непредназначенные места. Посоветуйтесь с опытными моржами, чтобы понять, где можно окунаться, а где — нельзя. С собой возьмите теплую одежду, которую при этом будет легко надеть и снять. С собой не забудьте прихватить полотенце, коврик для ног и горячий чай в термосе, а также лучше взять с собой запасные пары носков и обуви.