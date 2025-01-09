Чем можеть быть опасно купание в проруби — советы врача

Posted 9 января, 09:39
Published 9 января, 09:39
Modified 9 января, 09:41
Updated 9 января, 09:41
Зимой среди новосибирцев популярно купание в проруби. Особенно остро обсуждение такого вида досуга встает в январе, перед крещенскими купаниями. Однако эта практика, хоть и полезная для здоровых людей, несёт в себе определённые риски. Важно правильно подготовиться, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, говорит врач, функциональный диагност Мария Сидоренко.
Холодная вода вызывает мгновенное сужение кровеносных сосудов, что может привести к скачку артериального давления. Люди с гипертонией, заболеваниями сердца и сосудов рискуют спровоцировать приступ или даже инсульт.
«Попадание в ледяную воду — это сильный стресс для организма. Даже у здорового человека может произойти спазм сосудов, поэтому нельзя погружаться в воду неподготовленным. Людям с хроническими заболеваниями сердца и гипертонией я категорически не рекомендую купание в проруби без консультации с врачом», — объясняет специалист.
Даже кратковременное пребывание в ледяной воде может привести к переохлаждению организма. Симптомы — дрожь, посинение кожи, потеря чувствительности — могут перерасти в серьёзные последствия, вплоть до гипотермии.
«Риск переохлаждения особенно высок у людей с низкой массой тела, детей и пожилых людей. Такие категории лучше исключить из числа желающих окунуться», — советует врач.
Люди с хроническими заболеваниями (например, астмой, ревматизмом или заболеваниями почек) могут столкнуться с их обострением из-за резкого охлаждения тела.
Покрытые льдом поверхности могут быть скользкими, а вход в воду — опасным.
Перед первым погружением в ледяную воду обязательно проконсультируйтесь с врачом. Особое внимание нужно уделить сердечно-сосудистой системе и дыхательным путям.
«Не стоит пробовать купание в проруби впервые без подготовки, особенно если вы чувствуете усталость, недомогание или недавно перенесли заболевание», — говорит Мария Сидоренко.
Если вы хотите сделать купание в проруби частью своей жизни, начните закаливание за несколько месяцев: принимайте контрастный душ, практикуйте умывание холодной водой и постепенно снижайте температуру при купании.
Самое главное — не выбирайте для этого непредназначенные места. Посоветуйтесь с опытными моржами, чтобы понять, где можно окунаться, а где — нельзя. С собой возьмите теплую одежду, которую при этом будет легко надеть и снять. С собой не забудьте прихватить полотенце, коврик для ног и горячий чай в термосе, а также лучше взять с собой запасные пары носков и обуви.
Перед окунанием разогрейте тело, а в самой проруби или купели не задерживайтесь надолго. Проводите в холоде не более 10-15 секунд, чтобы минимизировать риск переохлаждения.
Врач Мария Сидоренко советует воздержаться от экстремального занятия, если вы не уверены в крепости своего здоровья. Действительно, несмотря на то, что мы проживаем в регионе с экстремальными морозами, такие нагрузки для организма как окунание в холодную воду, могут быть опасны для здоровья.
От этого следует воздержаться:
«Купание в проруби — это не развлечение, а серьёзное испытание для организма. Если вы сомневаетесь, лучше отказаться, чем рисковать своим здоровьем. Если вы все же пошли на риск, то важно внимательно наблюдать за своим состоянием после купания. Если появились тревожные симптомы — это сигнал, что организм справляется с нагрузкой с трудом», — резюмирует специалист.