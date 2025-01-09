Им платят по 200 тысяч: раскрыты самые высокооплачиваемые вакансии января 2025

Posted 9 января, 11:02
Published 9 января, 11:02
Modified 9 января, 11:04
Updated 9 января, 11:04
Самую большую зарплату предлагают водителю мультилифта. Ежемесячно таким специалистам будут выплачивать до 200 тыс. рублей.
Также высокая зарплата и у помощника пекаря. Ему готовы платить до 120 тыс. рублей. Аналогичную зарплату может получать инженер, который обслуживает станции сотовой связи.
Врач-невролог может получать от 111 тыс. рублей. Профессионалу готовы возмещать 8 тысяч за аренду жилья, выяснил сервис Зарплата.ру.
От 100 тыс. рублей предлагают руководителю театра «Красная Мельница». Такую же зарплату готовы платить специалисту, сканирующему книги.