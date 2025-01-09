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Posted 9 января, 11:02

Published 9 января, 11:02

Modified 9 января, 11:04

Updated 9 января, 11:04

Где платят больше всего

Им платят по 200 тысяч: раскрыты самые высокооплачиваемые вакансии января 2025

9 января 2025, 11:02
Фото: 1MI. Где платят больше всего

Названы самые высокооплачиваемые вакансии января в Новосибирске

Названы вакансии с самой большой зарплатой в Новосибирске за январь: это выяснили аналитики.

Самую большую зарплату предлагают водителю мультилифта. Ежемесячно таким специалистам будут выплачивать до 200 тыс. рублей.

Также высокая зарплата и у помощника пекаря. Ему готовы платить до 120 тыс. рублей. Аналогичную зарплату может получать инженер, который обслуживает станции сотовой связи.

Врач-невролог может получать от 111 тыс. рублей. Профессионалу готовы возмещать 8 тысяч за аренду жилья, выяснил сервис Зарплата.ру.

От 100 тыс. рублей предлагают руководителю театра «Красная Мельница». Такую же зарплату готовы платить специалисту, сканирующему книги.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Работа#Зарплата#Вакансии
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