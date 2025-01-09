Манжерок превратили в Куршавель по-русски: сибиряков возмутил новый курорт на Алтае

Не лыжники раньше могли занять себя в Манжероке катанием на коньках. В 2023 году и ранее это стоило 250 рублей в час. В стоимость входил прокат коньков и сам вход на каток. Сейчас же, чтобы покататься днем придется заплатить 400 рублей только за вход и еще 450 рублей за аренду коньков всего на 1 час. В итоге выйдет 850 рублей. После 17:00 ценник и вовсе поднимается, и общая цена вырастет до 1050 рублей. В Новосибирске за час катания на коньках просят 150-350 рублей. Без дополнительных плат за вход.