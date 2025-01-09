Манжерок превратили в Куршавель по-русски: сибиряков возмутил новый курорт на Алтае

Posted 9 января, 11:05
Published 9 января, 11:05
Modified 9 января, 11:07
Updated 9 января, 11:07
Манжерок — живописное место на Алтае, где можно было отдохнуть с лыжами и сноубордом. Его главным отличием от Шерегеша было относительно спокойствие, отсутствие ажиотажа. Однако в 2025 году ситуация кардинально изменилась, Сбербанк занялся масштабной модернизацией этого места. Манжерок превратился в масштабный всесезонный комплекс, который, по задумке инвесторов, должен стать «российским Куршавелем», что и вызвало волну недовольств у местных жителей и туристов. В этом сезоне, когда курорт начал принимать первых гостей, стало очевидно: не все россияне смогут позволить себе такой отдых.
«Я катаюсь на сноуборде везде, периодически посещаю Шерегеш, но также уже 4 года подряд езжу в Манжерок, — делится читатель atas.info Артем Черноглазов. — Но в этом году был сильно разочарован. Многое из предложенного просто недоступно для людей со среднестатистической зарплатой».
Ещё недавно катание на подъемниках в Манжероке было доступным развлечением для большинства туристов. Однако с запуском новых канатных дорог цены взлетели до небес. И если ски-пасс на один день стоит дешевле, чем в Шерегеше, — всего 2600 рублей, то разовый подъем обходится в 1500 рублей.
«Это слишком высокая цена, например, для тех, кто катается первый раз. Приехал неподготовленный человек — у него нет ни своей формы, ни лыж или сноуборда, и он просто хочет попробовать. Вдруг, он один раз скатится, и не зайдет ему. А только за подъем 1500. Также с туристами, которые к спорту вообще не причастны. Раньше просто подъем на гору стоил 500 рублей — это цена просто за то, чтобы полюбоваться видами с высоты, теперь за красоту придется платить такую сумму», — негодует Артем.
Но дороже для любителей горнолыжного спорта будет не сам подъем, а аренда формы и оборудования для катания. Аренда комплекта из лыж, ботинок и палок или сноуборда и обуви на одни сутки обойдется в 2 750 рублей. Неделя горнолыжного отдыха только с оборудованием будет стоить уже в 16 500 рублей.
Из минусов для любителей горнолыжного спорта также отмечают неприспособленность горы к внетрассовому катанию и большое количество заграждений. Кроме того, у терминалов и мест для проката, а также у подъемников собираются огромные очереди, в которых приходится стоять по полчаса.
Не лыжники раньше могли занять себя в Манжероке катанием на коньках. В 2023 году и ранее это стоило 250 рублей в час. В стоимость входил прокат коньков и сам вход на каток. Сейчас же, чтобы покататься днем придется заплатить 400 рублей только за вход и еще 450 рублей за аренду коньков всего на 1 час. В итоге выйдет 850 рублей. После 17:00 ценник и вовсе поднимается, и общая цена вырастет до 1050 рублей. В Новосибирске за час катания на коньках просят 150-350 рублей. Без дополнительных плат за вход.
«В Манжерок я езжу с семьей — они у меня совсем не лыжники, поэтому всегда выбирали коньки. Я пару раз скачусь с горы, а они часик побудут на льду. В этом году мы просто походили по сторонам, осмотрелись. На гору не поднялись и от коньков отказались. Конечно, я бы мог заплатить за каждого и 800, и 1500 рублей. Но это просто неразумно и, откровенно говоря, грабеж», — отмечает новосибирец.
Здесь также появились новые развлечения: родельбан, тюбинг, парк семейных приключений. Но и тут ценник оказывается далеко не для всех. Например, один спуск на родельбане стоит 1 900 рублей.
«Кусачие» и цены на еду. На вершине Малой Синюхи открылся панорамный ресторан. Казалось бы, отличное место, чтобы встретить закат или провести романтический вечер. Но реальность такова, что цены здесь поражают даже заядлых путешественников. Завтрак на двоих обойдется минимум в 5000 рублей, а ужин с бокалом вина — в 10 000–15 000 рублей. Например, стоимость супа с грибами — 950 рублей, пасты с говядиной — 1100 рублей, а хот-дога и вовсе 1350 рублей. Для особо искушенных здесь подают стейк из оленя с фуа-гра за 2350 рублей.
Под горой немного дешевле — простой салат Греческий будет стоить 500 рублей, а вот салат с уткой уже 950, стаканчик кофе — около 400 рублей. В одном из заведений предлагают «эксклюзивный» глинтвейн за 1 500 рублей. Правда, в чем эксклюзивность этого напитка, не объясняют.
Ещё одна болезненная тема — цены на жилье. Номер в гостинице на территории курорта стоит почти 40 000 рублей за ночь. Причем цены нестабильные, в некоторые дни сутки будут стоить 60 000 рублей и более. В летний сезон цена спадает до 20 000 рублей.
«Мы планировали провести неделю в Манжероке, но в итоге пришлось уехать раньше. Каждый день здесь обходится дороже, чем отдых в Европе. Даже вода в кафе стоит 300 рублей за бутылку, а о полноценном ужине без кредита можно только мечтать», — говорит мужчина.
Для жителей Манжерока изменения стали настоящим ударом. Малый бизнес вытесняется крупными инвесторами, а цены на товары и услуги выросли даже для местного населения. Люди жалуются, что их родной край превращается в «зону для избранных». В связи с этим в конце декабря даже было создано обращение к президенту Владимиру Путину и петиция с требованием «защитить курорт от экспансии Грефа». На данный момент петиция собрала почти 3 400 подписей.
«Почему так дорого? Ответ на этот вопрос, к сожалению, очевиден: курорт переориентирован на богатую аудиторию. Сбербанк видит в Манжероке не просто туристическое место, а источник прибыли. Здесь всё устроено так, чтобы гости тратили как можно больше денег, начиная с билетов на подъемники и заканчивая сувенирами по полсотни тысяч рублей», — заключает Артем Черноглазов.
Однако нашлись и те туристы, кто не остался разочарованным после посещения Манжерока. Гости отмечают, что курорт стал более благоустроенным, опрятным и интересным, появилось больше лыжных трасс, подъемников и других развлечений. Если закрыть глаза на цены, понимать, где сэкономить, то отдых может получиться приятным. Корреспондент atas.info Артем Шершнев также побывал на курорте Манжерок и отметил, что отдых для тех, кто предпочитает катание на трассах и имеет свое оборудование может быть даже более выгодным и комфортным, чем в Шерегеше.
«Манжерок в сибирском регионе — лучшее место для трассового катания. Они хорошо готовятся, есть большое количество пушек, которые позволяют готовить трассы даже в самый бесснежный сезон. Трассы разнообразны, есть на любой вкус», — говорит журналист.
Среди плюсов он также отметил тщательное благоустройство территории. Также Артем Шершнев подчеркнул, что Манжерок не стоит сравнивать с Шерегешем, так как это два разных типа и отдыха, и катания. Кроме того, он считает, что в Шерегеше также все меньше становится трасс для фрирайда. Также, по мнению корреспондента, аудитория в Манжероке не такая, на которую был изначально рассчитан курорт.
«Он позиционируется как пафосный, для элиты, но на самом деле оккупирован самыми обычными людьми. Наверное, создатели ожидали здесь видеть чиновников, звезд шоу-бизнеса, но не получилось», — заключает журналист.