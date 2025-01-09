МЧС предупреждает: сильная метель накроет Новосибирск

Posted 9 января, 12:10
Published 9 января, 12:10
Modified 9 января, 12:12
Updated 9 января, 12:12
Завтра, 10 января в Новосибирской области ожидаются метели, штормовой ветер до 20 м/с. Предупреждающую рассылку распространяет региональное МЧС.
Следует соблюдать осторожность на дорогах: возможно появление гололедицы. Ранее сообщалось: в новогодние праздники на дорогах погибли 10 человек.
Несмотря на штормовое предупреждение, температура воздуха составит всего -2°C. Синоптики предупредили новосибирцев о перепаде температур в ближайшие дни.