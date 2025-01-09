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Posted 9 января, 12:10

Published 9 января, 12:10

Modified 9 января, 12:12

Updated 9 января, 12:12

Метель накроет Новосибирскую область

МЧС предупреждает: сильная метель накроет Новосибирск

9 января 2025, 12:10
Фото: 1MI. Метель накроет Новосибирскую область
Сибиряков предупредили о резком ухудшении погоды.

Завтра, 10 января в Новосибирской области ожидаются метели, штормовой ветер до 20 м/с. Предупреждающую рассылку распространяет региональное МЧС.

Следует соблюдать осторожность на дорогах: возможно появление гололедицы. Ранее сообщалось: в новогодние праздники на дорогах погибли 10 человек.

Несмотря на штормовое предупреждение, температура воздуха составит всего -2°C. Синоптики предупредили новосибирцев о перепаде температур в ближайшие дни.

Резкое похолодание придет в Новосибирск
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