Названы самые крупные компании-должники по налогам в Новосибирске

Еще среди должников есть компании «Импэкстрейд», «Строительная компания „НСК-Строй“, „Шахта „Инская“, „Живое пиво“. В суммарном счете семь компания остались должны 3,7 млрд рублей. Что касается всех должников среди юридических лиц в регионе, то сумма достигает 33,3 млрд рублей. Такие данные представлены за 2024 год.