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Posted 9 января, 04:50

Published 9 января, 04:50

Modified 9 января, 04:52

Updated 9 января, 04:52

Долги достигают миллиардов

Названы самые крупные компании-должники по налогам в Новосибирске

9 января 2025, 04:50
Фото: 1MI. Долги достигают миллиардов
В Новосибирске раскрыли самых крупных должников, задолжавших миллиарды и миллионы рублей, о чем сообщили в налоговой службе.

Определены самые крупные должники из Новосибирска. Рекордсменом стала компания «Деловые линии Сибири», которая поставляет топливо. Она должна по налогам 1,99 млрд рублей.

Вторым по долгам стала строительная компания «Автостройкомплект», которая не заплатила государству 457 млн рублей, пишет РБК Новосибирск. Третьим по невыплаченной сумме стала еще одна строительная компания «Гранд НСК», задолжавшая 270 млн рублей.

Еще среди должников есть компании «Импэкстрейд», «Строительная компания „НСК-Строй“, „Шахта „Инская“, „Живое пиво“. В суммарном счете семь компания остались должны 3,7 млрд рублей. Что касается всех должников среди юридических лиц в регионе, то сумма достигает 33,3 млрд рублей. Такие данные представлены за 2024 год.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Долг#Долги#Налоги
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