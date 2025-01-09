Новосибирский метрополитен перевез рекордное количество пассажиров

Posted 9 января, 05:28
Published 9 января, 05:28
Modified 9 января, 05:30
Updated 9 января, 05:30
В 2024 году новосибирцы активно пользовались подземным транспортом. В метрополитене поставили абсолютный рекорд по перевозке пассажиров.
Поток перевезенных людей составил 86 млн рублей. Если сравнить с 2023 годом, то пассажироперевозка увеличилась на 1,9%.
Данный показатель является рекордом за последние десятилетия. Ежедневно метро перевозит 235,3 тысячи пассажиров.
В Новосибирске желают продлить метро. Речь идет о Дзержинской линии. На первый этап выделят 3 млрд рублей. До 2030 года власти города планируют не только продлить Дзержинскую линию, но и расширить Ленинскую, а также построить новое метродепо.