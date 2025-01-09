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Posted 9 января, 05:28

Published 9 января, 05:28

Modified 9 января, 05:30

Updated 9 января, 05:30

Пассажиры ездят на метро

Новосибирский метрополитен перевез рекордное количество пассажиров

9 января 2025, 05:28
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Пассажиры ездят на метро
Новосибирский метрополитен назвал число перевезенных пассажиров за год.

В 2024 году новосибирцы активно пользовались подземным транспортом. В метрополитене поставили абсолютный рекорд по перевозке пассажиров.

Поток перевезенных людей составил 86 млн рублей. Если сравнить с 2023 годом, то пассажироперевозка увеличилась на 1,9%.

Данный показатель является рекордом за последние десятилетия. Ежедневно метро перевозит 235,3 тысячи пассажиров.

В Новосибирске желают продлить метро. Речь идет о Дзержинской линии. На первый этап выделят 3 млрд рублей. До 2030 года власти города планируют не только продлить Дзержинскую линию, но и расширить Ленинскую, а также построить новое метродепо.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Пассажиры#Метрополитен
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