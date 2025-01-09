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Posted 9 января, 14:44

Published 9 января, 14:44

Modified 9 января, 14:46

Updated 9 января, 14:46

Новосибирцам рассказали о новых правилах перелета с детьми в 2025 году

Новосибирцам рассказали о новых правилах перелета с детьми в 2025 году

9 января 2025, 14:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
На первом в этом году совещании Владимира Путина с правительством был решен вопрос о новых правилах размещения пассажиров с детьми и предоставления скидок на детские билеты.

Вопрос о том, что отдых обходится семьям в копеечку, а авиакомпании при этом спекулируют с льготами, подняла многодетная россиянка на «Прямой линии» с Владимиром Путиным в декабре 2024. Минтранс пообещал решить этот вопрос. На совещании с правительством в январе 2025, авиакомпаниям постановили ввести скидки для детей.

Так, с 1 января более 20 авиакомпаний начали предоставлять детские скидки в 50%. С завтрашнего дня все российские авиакомпании обязуются снизить цены на детские билеты в половину.

Кроме того, до середины января в силу вступит новое правило: на борту детей и родителей необходимо размещать вместе.

Сегодня стало известно о задержке 10 самолетов в Новосибирск. Ранее пострадавших в ДТП в первую неделю нового года пришлось эвакуировать вертолетом.

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