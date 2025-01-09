Новосибирцам рассказали о новых правилах перелета с детьми в 2025 году

Вопрос о том, что отдых обходится семьям в копеечку, а авиакомпании при этом спекулируют с льготами, подняла многодетная россиянка на «Прямой линии» с Владимиром Путиным в декабре 2024. Минтранс пообещал решить этот вопрос. На совещании с правительством в январе 2025, авиакомпаниям постановили ввести скидки для детей.