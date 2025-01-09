Новосибирцам рассказали о новых правилах перелета с детьми в 2025 году

Posted 9 января, 14:44
Published 9 января, 14:44
Modified 9 января, 14:46
Updated 9 января, 14:46
Вопрос о том, что отдых обходится семьям в копеечку, а авиакомпании при этом спекулируют с льготами, подняла многодетная россиянка на «Прямой линии» с Владимиром Путиным в декабре 2024. Минтранс пообещал решить этот вопрос. На совещании с правительством в январе 2025, авиакомпаниям постановили ввести скидки для детей.
Так, с 1 января более 20 авиакомпаний начали предоставлять детские скидки в 50%. С завтрашнего дня все российские авиакомпании обязуются снизить цены на детские билеты в половину.
Кроме того, до середины января в силу вступит новое правило: на борту детей и родителей необходимо размещать вместе.
Сегодня стало известно о задержке 10 самолетов в Новосибирск. Ранее пострадавших в ДТП в первую неделю нового года пришлось эвакуировать вертолетом.