«Россети Новосибирск» рассказали об итогах работы в новогодние праздники

Энергетики «Россети Новосибирск» начали подготовку к праздникам задолго до их наступления. Для предотвращения сбоев электроснабжения компания перешла на усиленный режим работы. В новогодние дни на круглосуточном дежурстве находились более 100 сотрудников и 40 оперативно-выездных бригад, задействованы 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт. Также уделялось особое внимание социальным объектам, таким как больницы, школы и учреждения с круглосуточным пребыванием людей.