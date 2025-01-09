«Россети Новосибирск» рассказали об итогах работы в новогодние праздники

Posted 9 января, 08:26
Published 9 января, 08:26
Modified 9 января, 09:15
Updated 9 января, 09:15
В первый рабочий день года губернатор региона отметил, что эти праздники стали самыми спокойными за последние восемь лет, и выразил благодарность всем службам, обеспечившим устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения.
Энергетики «Россети Новосибирск» начали подготовку к праздникам задолго до их наступления. Для предотвращения сбоев электроснабжения компания перешла на усиленный режим работы. В новогодние дни на круглосуточном дежурстве находились более 100 сотрудников и 40 оперативно-выездных бригад, задействованы 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт. Также уделялось особое внимание социальным объектам, таким как больницы, школы и учреждения с круглосуточным пребыванием людей.
Работа проводилась с учётом увеличенных нагрузок на электросети, характерных для праздничного периода, когда жители активно используют электроприборы, световые украшения и отопительные устройства. За все дни праздников серьёзных технологических нарушений в зоне ответственности компании не зафиксировано. По редким локальным отключениям энергетики оперативно реагировали вне зависимости от времени суток и погодных условий.