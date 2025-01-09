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Posted 9 января, 08:26

Published 9 января, 08:26

Modified 9 января, 09:15

Updated 9 января, 09:15

Специалисты-энергетики

«Россети Новосибирск» рассказали об итогах работы в новогодние праздники

9 января 2025, 08:26
Фото: «Россети Новосибирск». Специалисты-энергетики
Новогодние каникулы 2025 года в Новосибирской области прошли без серьёзных происшествий, в том числе благодаря слаженной работе энергетиков компании «Россети Новосибирск» (экс АО «РЭС»).

В первый рабочий день года губернатор региона отметил, что эти праздники стали самыми спокойными за последние восемь лет, и выразил благодарность всем службам, обеспечившим устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения.

Энергетики «Россети Новосибирск» начали подготовку к праздникам задолго до их наступления. Для предотвращения сбоев электроснабжения компания перешла на усиленный режим работы. В новогодние дни на круглосуточном дежурстве находились более 100 сотрудников и 40 оперативно-выездных бригад, задействованы 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт. Также уделялось особое внимание социальным объектам, таким как больницы, школы и учреждения с круглосуточным пребыванием людей.

Работа энергетиков
Работа энергетиков
Работа энергетиков
Работа энергетиков

Работа проводилась с учётом увеличенных нагрузок на электросети, характерных для праздничного периода, когда жители активно используют электроприборы, световые украшения и отопительные устройства. За все дни праздников серьёзных технологических нарушений в зоне ответственности компании не зафиксировано. По редким локальным отключениям энергетики оперативно реагировали вне зависимости от времени суток и погодных условий.

«Россети Новосибирск» повышают надежность электроснабжения левобережья
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Правительство#Безопасность#Энергетики#Электроснабжение#Россети Новосибирск
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