atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 07:43

Published 9 января, 07:43

Modified 9 января, 07:45

Updated 9 января, 07:45

Самолеты не приземлились вовремя

Самолеты не могут долететь до Новосибирска — что известно

9 января 2025, 07:43
Фото: atas.info. Самолеты не приземлились вовремя

Около 10 самолетов не могут долететь до Новосибирска

В Новосибирск не могут долететь сразу несколько самолетов, об этом свидетельствуют данные табло.

Почти 10 самолетов 9 января не могут сесть в Новосибирске. Всего задерживаются девять авиарейсов. Вовремя не прибудут воздушные судна из Бишкека, Ташкента, Якутска, Хабаровска и других городов.

Опоздание составляет от 40 минут до трех часов. Больше всего задержка у рейса из Благовещенска. В чем причина задержек, неизвестно. Перевозчиками являются разные компании.

Ранее в новосибирском аэропорту застряли сразу 10 пассажиров. Им не хватило мест в самолете. Ранее мы рассказали, как неизвестная сила повредила самолет из Новосибирска. Когда борт приземлился, на его корпусе были вмятины.

В новосибирском аэропорту задержали мигрантов с чемоданом золота
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске отремонтируют аэропорт Толмачево за 5 млрд рублейСамолеты не могут вылететь из Новосибирска — что происходитВ новосибирском аэропорту нашли полкилограмма сильнодействующих таблеток
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Самолет#Самолеты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика