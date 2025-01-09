Самолеты не могут долететь до Новосибирска — что известно

Posted 9 января, 07:43
Published 9 января, 07:43
Modified 9 января, 07:45
Updated 9 января, 07:45
Почти 10 самолетов 9 января не могут сесть в Новосибирске. Всего задерживаются девять авиарейсов. Вовремя не прибудут воздушные судна из Бишкека, Ташкента, Якутска, Хабаровска и других городов.
Опоздание составляет от 40 минут до трех часов. Больше всего задержка у рейса из Благовещенска. В чем причина задержек, неизвестно. Перевозчиками являются разные компании.
Ранее в новосибирском аэропорту застряли сразу 10 пассажиров. Им не хватило мест в самолете. Ранее мы рассказали, как неизвестная сила повредила самолет из Новосибирска. Когда борт приземлился, на его корпусе были вмятины.