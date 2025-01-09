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Posted 9 января, 05:05

Published 9 января, 05:05

Modified 9 января, 05:07

Updated 9 января, 05:07

Саперы ничего не нашли

Стали известны подробности эвакуации в новосибирском супермаркете

9 января 2025, 05:05
Фото: 1MI. Саперы ничего не нашли
В Новосибирске эвакуировали супермаркет: в полиции дали подробности.

Все случилось утром 9 января на улице Виктора Шевелева, что в Кировском районе. В супермаркет поступила угроза о минировании здания.

Персонал провел срочную эвакуацию посетителей. На адрес вызвали саперов. Кинолог проверил помещение и не нашел следов бомбы. На месте также работали следователи.

Угроза оказалась ложной и подозрительных предметов там не было. Магазин продолжил свою работу дальше.

В начале декабря в гимназии №9 была проведена экстренная эвакуация после анонимного звонка о возможном террористическом акте. Спустя два дня позвонили и в другую школу. Однако угроза была ложной.

В Новосибирске посетителей супермаркета эвакуировали из-за сообщения о минировании
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