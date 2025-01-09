Стали известны подробности эвакуации в новосибирском супермаркете

Posted 9 января, 05:05
Published 9 января, 05:05
Modified 9 января, 05:07
Updated 9 января, 05:07
Все случилось утром 9 января на улице Виктора Шевелева, что в Кировском районе. В супермаркет поступила угроза о минировании здания.
Персонал провел срочную эвакуацию посетителей. На адрес вызвали саперов. Кинолог проверил помещение и не нашел следов бомбы. На месте также работали следователи.
Угроза оказалась ложной и подозрительных предметов там не было. Магазин продолжил свою работу дальше.
В начале декабря в гимназии №9 была проведена экстренная эвакуация после анонимного звонка о возможном террористическом акте. Спустя два дня позвонили и в другую школу. Однако угроза была ложной.