В Новосибирске массово фиксируют отравление наркотиками среди подростков

Как показали итоги 2024 года, число отравлений наркотическими веществами выросло на 46,7%. Речь идет о подростках. Еще годом ранее рост составлял 18,6%. Связывают это со многими причинами: свободная информация в Интернете, проблемы в семье и влиянии СМИ.