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Posted 9 января, 02:00

Published 9 января, 02:00

Modified 9 января, 02:02

Updated 9 января, 02:02

Молодые люди употребляют вещества

В Новосибирске массово фиксируют отравление наркотиками среди подростков

9 января 2025, 02:00
Фото: 1MI. Молодые люди употребляют вещества
В Новосибирске зафиксировано большое число отравлений наркотиками среди подростков, о чем говорят данные мэрии.

Как показали итоги 2024 года, число отравлений наркотическими веществами выросло на 46,7%. Речь идет о подростках. Еще годом ранее рост составлял 18,6%. Связывают это со многими причинами: свободная информация в Интернете, проблемы в семье и влиянии СМИ.

Также увеличилось и количество наркопреступлений среди несовершеннолетних (на 15,4%), пишет РБК Новосибирск. Отмечено и увеличение изъятие наркотиков у молодежи. В регионе продолжают вести профилактические беседы среди молодых людей по поводу запрещенных веществ.

Ранее мы рассказали, как в новосибирском аэропорту задержали мигрантов с чемоданом золота. Они привезли его после вахты.

Мигрант сбывал наркотики в Новосибирске — ему вынесли суровый приговор
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Преступление#Подростки#Наркотики
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