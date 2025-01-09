В Новосибирске массово фиксируют отравление наркотиками среди подростков

Posted 9 января, 02:00
Published 9 января, 02:00
Modified 9 января, 02:02
Updated 9 января, 02:02
Как показали итоги 2024 года, число отравлений наркотическими веществами выросло на 46,7%. Речь идет о подростках. Еще годом ранее рост составлял 18,6%. Связывают это со многими причинами: свободная информация в Интернете, проблемы в семье и влиянии СМИ.
Также увеличилось и количество наркопреступлений среди несовершеннолетних (на 15,4%), пишет РБК Новосибирск. Отмечено и увеличение изъятие наркотиков у молодежи. В регионе продолжают вести профилактические беседы среди молодых людей по поводу запрещенных веществ.
Ранее мы рассказали, как в новосибирском аэропорту задержали мигрантов с чемоданом золота. Они привезли его после вахты.