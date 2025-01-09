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Posted 9 января, 04:34

Published 9 января, 04:34

Modified 9 января, 04:36

Updated 9 января, 04:36

Елки можно сдать

В Новосибирске откроются пункты утилизации новогодних елок

9 января 2025, 04:34
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Елки можно сдать
В Новосибирске заработают пункты, куда принимают елки для утилизации, о чем информирует мэрия.

В городе стартует сбор новогодних елок. Пункты начнут свою работу с 10 января. Прием деревьев будет осуществляться весь месяц, до 31 января. Всего таких пунктов несколько: возле остановки «Мега» и на Гусинобродском полигоне на Профилактической улице.

Если нет желания ехать в специализированные места, можно оставить ели возле своего дома, а именно на контейнерной площадке. Их вывезет эко автомобиль мусорного оператора. Оставлять их нужно в отсеке для крупногабаритных вещей, а не бросать в баки.

Также важно, чтобы дерево было без всех украшений. После переработки елки, мульчу отдадут в ботанический сад и агрономам.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Елки#Утилизация
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