В Новосибирске откроются пункты утилизации новогодних елок

Posted 9 января, 04:34
Published 9 января, 04:34
Modified 9 января, 04:36
Updated 9 января, 04:36
В городе стартует сбор новогодних елок. Пункты начнут свою работу с 10 января. Прием деревьев будет осуществляться весь месяц, до 31 января. Всего таких пунктов несколько: возле остановки «Мега» и на Гусинобродском полигоне на Профилактической улице.
Если нет желания ехать в специализированные места, можно оставить ели возле своего дома, а именно на контейнерной площадке. Их вывезет эко автомобиль мусорного оператора. Оставлять их нужно в отсеке для крупногабаритных вещей, а не бросать в баки.
Также важно, чтобы дерево было без всех украшений. После переработки елки, мульчу отдадут в ботанический сад и агрономам.