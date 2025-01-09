В Новосибирске посетителей супермаркета эвакуировали из-за сообщения о минировании

Ранее из новосибирской гимназии эвакуировали 700 детей. Сообщалось, что в учебном заведении случился пожар. Однако на деле возгорания не было, что уточнили в МЧС. Тем временем гимназию №9 эвакуировали два раза из-за угрозы теракта.