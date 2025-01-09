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Posted 9 января, 04:08

Published 9 января, 04:08

Modified 9 января, 04:10

Updated 9 января, 04:10

В магазин поступила угроза

В Новосибирске посетителей супермаркета эвакуировали из-за сообщения о минировании

9 января 2025, 04:08
Фото: 1MI. В магазин поступила угроза
В Новосибирске прошла эвакуация посетителей из-за угрозы минирования, о чем сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел утром 9 января. В супермаркет поступило сообщение о минировании. Магазин находится на улице Виктора Шевелева в Кировском районе.

Персонал и посетителей срочно эвакуировали из здания. Об угрозе сообщили спецслужбам. На место выехали саперы. В полиции пообещали прокомментировать информацию позже.

Ранее из новосибирской гимназии эвакуировали 700 детей. Сообщалось, что в учебном заведении случился пожар. Однако на деле возгорания не было, что уточнили в МЧС. Тем временем гимназию №9 эвакуировали два раза из-за угрозы теракта.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Магазин#Бомба#Минирование#Саперы
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