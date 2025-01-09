В Новосибирске посетителей супермаркета эвакуировали из-за сообщения о минировании

Posted 9 января, 04:08
Published 9 января, 04:08
Modified 9 января, 04:10
Updated 9 января, 04:10
Инцидент произошел утром 9 января. В супермаркет поступило сообщение о минировании. Магазин находится на улице Виктора Шевелева в Кировском районе.
Персонал и посетителей срочно эвакуировали из здания. Об угрозе сообщили спецслужбам. На место выехали саперы. В полиции пообещали прокомментировать информацию позже.
Ранее из новосибирской гимназии эвакуировали 700 детей. Сообщалось, что в учебном заведении случился пожар. Однако на деле возгорания не было, что уточнили в МЧС. Тем временем гимназию №9 эвакуировали два раза из-за угрозы теракта.