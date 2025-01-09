В Новосибирске продают автомобиль за 89 млн — как он выглядит

Posted 9 января, 04:12
Published 9 января, 04:12
Modified 9 января, 04:14
Updated 9 января, 04:14
Нового владельца Ferrari Purosangue ищут в Новосибирске. Автомобиль выпустили в 2024 году. У него еще нет пробега по России.
Объявление о продаже спортивного внедорожника уже набрало более тысячи просмотров. Роскошный итальянский автомобиль стоит 89 млн рублей. В эту стоимость включены все расходы на логистику и таможню.
По итогам 2024 в Новосибирске самыми популярными машинами стали китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью 2,6 млн рублей, а также Chery Tiggo 7 Pro Max за 3 млн рублей и отечественная Lada Granta.