atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января, 04:12

Published 9 января, 04:12

Modified 9 января, 04:14

Updated 9 января, 04:14

Автомобиль стоит десятки млн рублей

В Новосибирске продают автомобиль за 89 млн — как он выглядит

9 января 2025, 04:12
Фото: 1MI. Автомобиль стоит десятки млн рублей

Роскошный Ferrari Purosangue продают в Новосибирске за 89 млн рублей

В Новосибирске выставлен на продажу элитный автомобиль за десятки миллионов рублей: объявление появилось на одном из сайтов.

Нового владельца Ferrari Purosangue ищут в Новосибирске. Автомобиль выпустили в 2024 году. У него еще нет пробега по России.

Объявление о продаже спортивного внедорожника уже набрало более тысячи просмотров. Роскошный итальянский автомобиль стоит 89 млн рублей. В эту стоимость включены все расходы на логистику и таможню.

По итогам 2024 в Новосибирске самыми популярными машинами стали китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью 2,6 млн рублей, а также Chery Tiggo 7 Pro Max за 3 млн рублей и отечественная Lada Granta.

Фото: Авито
Покупать нельзя откладывать: стоит ли приобретать авто, недвижимость и технику в 2025
Узнать подробнее
Читайте также:
Запредельная сумма: в Новосибирске рассказали о самых высоких тратах на авто в 2024В Новосибирске подержанные зарубежные авто упали в цене«Авто разорвало на части»: в Новосибирске произошло два крупных ДТП
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Продажа#Объявление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика