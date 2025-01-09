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Posted 9 января, 08:19

Published 9 января, 08:19

Modified 9 января, 08:21

Updated 9 января, 08:21

Ресторан в форме шарика

В Новосибирске судьба ресторана «Шарик» будет решена росле экспертизы

9 января 2025, 08:19
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Ресторан в форме шарика
Решение о сносе ресторана «Шарик» в Новосибирске будут принимать после проведения специальной экспертизы, сообщили в арбитражном суде.

Земельный участок на Каменской, 1а изначально предоставлялся для установки нестационарного павильона. Однако в итоге здание заняло кафе «Шарик», открытое в 2016 году. Здание имеет подземный этаж, что, по мнению муниципалитета, делает его капитальным строением. Такое несоответствие, как утверждают в мэрии, нарушает условия аренды участка, который был передан без проведения торгов.

Прокуратура вмешалась в ситуацию в 2023 году, после чего городская администрация подала иск с требованием признать здание самостроем и снести его. Владелец объекта — ООО «Вита-К» — категорически не согласен с этим решением и добился проведения судебной экспертизы, следует из определения Арбитражного суда Новосибирской области.

Теперь специалистам Новосибирского центра кадастровой оценки и инвентаризации провести строительно-техническую и землеустроительную экспертизы. Основные вопросы к экспертам: является ли «Шарик» объектом капитального строительства, соответствует ли сооружение проектной документации и создает ли здание угрозу для жизни и здоровья горожан. Заключение от специалистов должно быть готово к 18 февраля 2025 года, после чего суд продолжит разбирательство.

Отметим, что похожий скандал в Новосибирске разгорелся в 2022–2023 годах, когда мэрия перед реконструкцией Первомайского сквера заметила, что два кафе, в том числе Park Cafe, находятся на территории зеленой зоны с нарушением законодательства. Объекты также по документам числились некапитальными, в связи с чем к 2024 году их пустили под снос.

Кто из знаменитостей открывает рестораны и бары в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Арбитражный суд#Прокуратура#Снос#Зеленая зона#Земельный участок#Экспертиза
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