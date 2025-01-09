В Новосибирске судьба ресторана «Шарик» будет решена росле экспертизы

Отметим, что похожий скандал в Новосибирске разгорелся в 2022–2023 годах, когда мэрия перед реконструкцией Первомайского сквера заметила, что два кафе, в том числе Park Cafe, находятся на территории зеленой зоны с нарушением законодательства. Объекты также по документам числились некапитальными, в связи с чем к 2024 году их пустили под снос.