В Новосибирске судьба ресторана «Шарик» будет решена росле экспертизы

Posted 9 января, 08:19
Published 9 января, 08:19
Modified 9 января, 08:21
Updated 9 января, 08:21
Земельный участок на Каменской, 1а изначально предоставлялся для установки нестационарного павильона. Однако в итоге здание заняло кафе «Шарик», открытое в 2016 году. Здание имеет подземный этаж, что, по мнению муниципалитета, делает его капитальным строением. Такое несоответствие, как утверждают в мэрии, нарушает условия аренды участка, который был передан без проведения торгов.
Прокуратура вмешалась в ситуацию в 2023 году, после чего городская администрация подала иск с требованием признать здание самостроем и снести его. Владелец объекта — ООО «Вита-К» — категорически не согласен с этим решением и добился проведения судебной экспертизы, следует из определения Арбитражного суда Новосибирской области.
Теперь специалистам Новосибирского центра кадастровой оценки и инвентаризации провести строительно-техническую и землеустроительную экспертизы. Основные вопросы к экспертам: является ли «Шарик» объектом капитального строительства, соответствует ли сооружение проектной документации и создает ли здание угрозу для жизни и здоровья горожан. Заключение от специалистов должно быть готово к 18 февраля 2025 года, после чего суд продолжит разбирательство.
Отметим, что похожий скандал в Новосибирске разгорелся в 2022–2023 годах, когда мэрия перед реконструкцией Первомайского сквера заметила, что два кафе, в том числе Park Cafe, находятся на территории зеленой зоны с нарушением законодательства. Объекты также по документам числились некапитальными, в связи с чем к 2024 году их пустили под снос.