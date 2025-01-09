В новосибирском аэропорту задержали мигрантов с чемоданом золота

Posted 9 января, 01:37
Published 9 января, 01:37
Modified 9 января, 01:38
Updated 9 января, 01:38
Все произошло в аэропорту Толмачево. В Новосибирск прилетели двое мигрантов. Они работали вахтовым методом на территории Иркутской области.
В их чемодане нашли 2 кг золота и серебра. Спрятали они их в банку, где хранилось кофе. Иностранцы желали увезти добычу на родину, но были задержаны.
По факту нелегального оборота драгоценных металлов было возбуждено дело. Стоимость ущерба оценена на 16 млн рублей. Подозреваемых арестовали и отправили за решетку.
Ранее винодел, живущий в Новосибирске, заявил о краже вещдоков. Он винит в этом полицию. Теперь его дело проверяют правоохранители.