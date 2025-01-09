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Posted 9 января, 01:37

Published 9 января, 01:37

Modified 9 января, 01:38

Updated 9 января, 01:38

Золото похитили

В новосибирском аэропорту задержали мигрантов с чемоданом золота

9 января 2025, 01:37
Фото: atas.info. Золото похитили
В Новосибирске были задержаны мигранты с чемоданом золота, о чем сообщили в МВД.

Все произошло в аэропорту Толмачево. В Новосибирск прилетели двое мигрантов. Они работали вахтовым методом на территории Иркутской области.

В их чемодане нашли 2 кг золота и серебра. Спрятали они их в банку, где хранилось кофе. Иностранцы желали увезти добычу на родину, но были задержаны.

По факту нелегального оборота драгоценных металлов было возбуждено дело. Стоимость ущерба оценена на 16 млн рублей. Подозреваемых арестовали и отправили за решетку.

Ранее винодел, живущий в Новосибирске, заявил о краже вещдоков. Он винит в этом полицию. Теперь его дело проверяют правоохранители.

Пассажиры застряли в аэропорту Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Аэропорт#Задержание#Арест#Золото
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