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Posted 9 января, 08:07

Published 9 января, 08:07

Modified 9 января, 08:09

Updated 9 января, 08:09

Маски вновь могут обязать носить

В Новосибирской области начнут подготовку к появлению новых вирусов

9 января 2025, 08:07
Фото: 1MI. Маски вновь могут обязать носить
В Новосибирской области подняли тему подготовки к появлению вирусов, о чем сообщили на оперативном совещании в правительстве.

О ситуации с заболеваемостью рассказал министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий. Он отметил, что число заболевших в период длительных новогодних выходных начало постепенно снижаться. Сама ситуация с болезнями стабильная.

Андрей Травников подчеркнул, что пора вспомнить меры предосторожности, чтобы быть готовыми к появлению новых инфекций в период сезонных заболеваний.

Речь идет, в том числе о масочном режиме, который могут ввести как минимум в медицинских учреждениях, где начнут подготовку к усиленному режиму, если инфекцией начнут массово заражаться люди.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вирус#Заболеваемость
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