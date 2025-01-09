В Новосибирской области начнут подготовку к появлению новых вирусов

Posted 9 января, 08:07
Published 9 января, 08:07
Modified 9 января, 08:09
Updated 9 января, 08:09
О ситуации с заболеваемостью рассказал министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий. Он отметил, что число заболевших в период длительных новогодних выходных начало постепенно снижаться. Сама ситуация с болезнями стабильная.
Андрей Травников подчеркнул, что пора вспомнить меры предосторожности, чтобы быть готовыми к появлению новых инфекций в период сезонных заболеваний.
Речь идет, в том числе о масочном режиме, который могут ввести как минимум в медицинских учреждениях, где начнут подготовку к усиленному режиму, если инфекцией начнут массово заражаться люди.