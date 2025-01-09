В Новосибирской области пострадавших в ДТП эвакуировали на вертолете

Posted 9 января, 02:16
Published 9 января, 02:16
Modified 9 января, 02:18
Updated 9 января, 02:18
За первые семь дней 2025 года в Новосибирской области эвакуировали пострадавших в ДТП людей. Всего на вертолете увезли в больницы четыре человека. Забрали их из разных районов области. Сейчас они проходят лечение в Новосибирске.
Всего на территории региона происходили разные ДТП. Среди тех, кто получил травмы, были и дети. Число травмированных выросло на 15%, если сравнить этот же период с прошлым годом.
Ранее в Новосибирске за сутки в авариях пострадали 8 человек. Такую статистику дала Госавтоинспекция. Все ДТП были в разных районах.