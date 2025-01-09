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Posted 9 января, 02:16

Published 9 января, 02:16

Modified 9 января, 02:18

Updated 9 января, 02:18

Люди пострадали в ДТП

В Новосибирской области пострадавших в ДТП эвакуировали на вертолете

9 января 2025, 02:16
Фото: 1MI. Люди пострадали в ДТП
В Новосибирской области были эвакуированы несколько пострадавших в транспортных происшествиях, о чем сообщили в Минздраве.

За первые семь дней 2025 года в Новосибирской области эвакуировали пострадавших в ДТП людей. Всего на вертолете увезли в больницы четыре человека. Забрали их из разных районов области. Сейчас они проходят лечение в Новосибирске.

Всего на территории региона происходили разные ДТП. Среди тех, кто получил травмы, были и дети. Число травмированных выросло на 15%, если сравнить этот же период с прошлым годом.

Ранее в Новосибирске за сутки в авариях пострадали 8 человек. Такую статистику дала Госавтоинспекция. Все ДТП были в разных районах.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Больница#Пострадавшие
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