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Posted 9 января, 07:44

Published 9 января, 07:44

Modified 9 января, 07:46

Updated 9 января, 07:46

Собака укусила ребенка

В Новосибирской области ребенку заплатили компенсацию после укуса собаки

9 января 2025, 07:44
Фото: 1MI. Собака укусила ребенка
В Новосибирской области ребенку выплатили компенсацию: ее укусила собака, о чем проинформировали в прокуратуре.

Инцидент случился в селе Скала, что в Колыванском районе. Шестилетняя девочка гуляла на улице. В один момент на нее бросилась собака. Она укусила ребенка.

Собака была бездомная. За такими животными должна следить местная администрация. Из-за бездействия должностные лица были привлечены к ответственности.

За физические и нравственные страдания от чиновников требовали компенсацию. Через суд этого добиться удалось. Пострадавшей выплатили 30 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали, что рядом с Хилокским рынком может появиться приют для животных.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Животные#Компенсация#Колыванский район
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