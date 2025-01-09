В Новосибирской области ребенку заплатили компенсацию после укуса собаки

Posted 9 января, 07:44
Published 9 января, 07:44
Modified 9 января, 07:46
Updated 9 января, 07:46
Инцидент случился в селе Скала, что в Колыванском районе. Шестилетняя девочка гуляла на улице. В один момент на нее бросилась собака. Она укусила ребенка.
Собака была бездомная. За такими животными должна следить местная администрация. Из-за бездействия должностные лица были привлечены к ответственности.
За физические и нравственные страдания от чиновников требовали компенсацию. Через суд этого добиться удалось. Пострадавшей выплатили 30 тысяч рублей.
Ранее мы рассказали, что рядом с Хилокским рынком может появиться приют для животных.