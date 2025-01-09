Возмущенные новосибирцы написали обращение Мизулиной: что произошло

Posted 9 января, 13:34
Published 9 января, 13:34
Modified 9 января, 13:36
Updated 9 января, 13:36
Цены на проезд в общественном транспорте в Новосибирске поднялись в декабре 2024. На эту новость местные жители отреагировали крайне негативно. Особенно нелегко приходится жителям региона, которые вынуждены использовать междугородные маршруты ежедневно. С просьбой повлиять на проблему, к российской активистке Екатерине Мизулиной стали обращаться школьники и студенты. Одной из обратившихся стала 11-классница:
«Тема с поднятием цен на проезд тоже меня коснулась, — пишет школьница. — Некоторые автобусы с 40р подняли ценник до 85 ₽. Маршрутки теперь 60. В день уходит 290 ₽. Как мне кажется, для школьников и студентов города Новосибирск это довольно-таки большая сумма для поездки на учебу».
Еще один студент из Новосибирска привел свои подсчеты:
«До конца 2024 года, проезд на городском транспорте стоил 35 рублей. Сейчас же цены подняли до 40 и это ужас. Очень много студентов живут далеко от учебного заведения, ездим мы с пересадками. Допустим, у меня маршрут такой: на учебу автобус-метро-автобус; домой автобус-метро-автобус. Ну и 240 рублей тратить каждый день чисто на проезд — это просто ужас ведь».
Причем молодые люди их Новосибирска — не единственные, кто обратился к Мизулиной с подобной проблемой. В своем телеграмм-канале активистка поделилась и некоторыми другими обращениями от студентов из других регионов: так, студенты из Оренбургской области, Ставропольского края, Липецкой области пожаловались, что их стипендия не покрывает расходы даже на неделю проезда до учебного заведения.