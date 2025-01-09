Возмущенные новосибирцы написали обращение Мизулиной: что произошло

Причем молодые люди их Новосибирска — не единственные, кто обратился к Мизулиной с подобной проблемой. В своем телеграмм-канале активистка поделилась и некоторыми другими обращениями от студентов из других регионов: так, студенты из Оренбургской области, Ставропольского края, Липецкой области пожаловались, что их стипендия не покрывает расходы даже на неделю проезда до учебного заведения.