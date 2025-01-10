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Posted 10 января, 10:13

Published 10 января, 10:13

Modified 10 января, 10:15

Updated 10 января, 10:15

Они выманивали деньги

Банда мошенников пойдет под суд за обман жителей Новосибирска на 16 млн рублей

10 января 2025, 10:13
Фото: Изображение Midjourney. Они выманивали деньги
В Новосибирске будут судить банду возможных мошенников, которые могли обмануть граждан на 16 млн рублей, о чем сообщили в прокуратуре.

Происходило все в 2022 году. Обвиняемые незаконно работали ровно год, пока их преступную схему не раскрыли. По версии следствия, возможные мошенники получили доступ к данным граждан, которые отправляли онлайн-заявки на получение кредита.

Они представляли сотрудниками банка и под различными предлогами выманивали у клиентов деньги, чтобы взамен оформить им ложный кредит под выгодный процент. Всего жертвами стали 300 человек. Ущерб оценили на 16 млн рублей.

Банду задержали, обвинили в мошенничестве и незаконном хранении оружия. Теперь их дело рассмотрит суд, который поставит финальную точку.

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