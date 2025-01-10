Банда мошенников пойдет под суд за обман жителей Новосибирска на 16 млн рублей

Posted 10 января, 10:13
Published 10 января, 10:13
Modified 10 января, 10:15
Updated 10 января, 10:15
Происходило все в 2022 году. Обвиняемые незаконно работали ровно год, пока их преступную схему не раскрыли. По версии следствия, возможные мошенники получили доступ к данным граждан, которые отправляли онлайн-заявки на получение кредита.
Они представляли сотрудниками банка и под различными предлогами выманивали у клиентов деньги, чтобы взамен оформить им ложный кредит под выгодный процент. Всего жертвами стали 300 человек. Ущерб оценили на 16 млн рублей.
Банду задержали, обвинили в мошенничестве и незаконном хранении оружия. Теперь их дело рассмотрит суд, который поставит финальную точку.