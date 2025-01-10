Банду мошенников накрыли в Новосибирске

Из предосторожности лже-сотрудники меняли банковские и сим-карты, смартфоны, адреса кол-центров. Более того, всем участникам схемы были выданы подробные инструкции и сценарии разговора с потенциальными жертвами. Таким образом, злоумышленники обманули сотни россиян более чем на 16 миллионов.