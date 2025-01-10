Банду мошенников накрыли в Новосибирске

Posted 10 января, 12:47
Published 10 января, 12:47
Modified 10 января, 13:02
Updated 10 января, 13:02
Как считает следствие, фигурант дела задействовал в кол-центрах своих сообщников, которые звонили жертвам из разных регионов, представлялись банковскими сотрудниками и предлагали оформление кредита. При это лже-сотрудники убеждали жертв, что они должны «компенсировать расходы, связанные с оформлением».
Из предосторожности лже-сотрудники меняли банковские и сим-карты, смартфоны, адреса кол-центров. Более того, всем участникам схемы были выданы подробные инструкции и сценарии разговора с потенциальными жертвами. Таким образом, злоумышленники обманули сотни россиян более чем на 16 миллионов.
Фигуранты дела были задержаны. Дело рассмотрит Заельцовский районный суд.
Сотрудники МВД напоминают о необходимости быть бдительными! Не вступайте в телефонные разговоры с подозрительными лицами, которые представляются сотрудниками банка. Не бойтесь прервать разговор и просто положите трубку. Это поможет избежать возможных неприятностей.