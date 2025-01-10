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Posted 10 января, 12:47

Published 10 января, 12:47

Modified 10 января, 13:02

Updated 10 января, 13:02

Лже-сотрудники кол-центров предлагали гражданам кредиты

Банду мошенников накрыли в Новосибирске

10 января 2025, 12:47
Фото: 1MI. Лже-сотрудники кол-центров предлагали гражданам кредиты
Новосибирец организовал работу не менее пяти мошеннических кол-центров. Об итогах предварительного расследования рассказали в МВД по Новосибирской области.

Как считает следствие, фигурант дела задействовал в кол-центрах своих сообщников, которые звонили жертвам из разных регионов, представлялись банковскими сотрудниками и предлагали оформление кредита. При это лже-сотрудники убеждали жертв, что они должны «компенсировать расходы, связанные с оформлением».

Из предосторожности лже-сотрудники меняли банковские и сим-карты, смартфоны, адреса кол-центров. Более того, всем участникам схемы были выданы подробные инструкции и сценарии разговора с потенциальными жертвами. Таким образом, злоумышленники обманули сотни россиян более чем на 16 миллионов.

Фигуранты дела были задержаны. Дело рассмотрит Заельцовский районный суд.

Сотрудники МВД напоминают о необходимости быть бдительными! Не вступайте в телефонные разговоры с подозрительными лицами, которые представляются сотрудниками банка. Не бойтесь прервать разговор и просто положите трубку. Это поможет избежать возможных неприятностей.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мошенники#МВД
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