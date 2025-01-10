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Posted 10 января, 13:23

Published 10 января, 13:23

Modified 10 января, 13:25

Updated 10 января, 13:25

Жители Новосибирска жалуются на неисправности в работе электронного проездного

Что не так с новосибирской картой «Тройка»: пассажиры массово жалуются

10 января 2025, 13:23
Фото: 1MI.

Жители Новосибирска жалуются на неисправности в работе электронного проездного

Жители Новосибирска столкнулись с проблемами при использовании безлимитного проездного. Об этом некоторые сибиряки рассказали в комментариях в социальных сетях.

В декабре в Новосибирске сменился оператор оплаты проезда в общественном транспорте. Некоторые сибиряки пожаловались на трудности при подключении безлимитного тарифа. Подробнее о его подключении рассказали ранее.

Один из жителей Новосибирска рассказал, что подключил безлимитный тариф 27 декабря. 6 января он совершил одну поездку. Спустя несколько часов, тариф просто перестал работать: старые терминалы не пропускали по карте в метро, а новые списывали деньги за проезд каждый раз.

Еще одна сибирячка рассказала о схожей проблеме. Она оплатила безлимит, однако позже обнаружила, что каждый раз с нее списывают деньги за пересадку.

При возникновении подобных ситуаций, в пресс-службе «СберТройки» новосибирцам порекомендовали отправить запрос на почту [email protected]. ДЛя решения проблемы, к запросу необходимо приложить скрин QR-кода с сайта карты жителя (karta.nso.ru).

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