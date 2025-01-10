Что не так с новосибирской картой «Тройка»: пассажиры массово жалуются

Posted 10 января, 13:23
Published 10 января, 13:23
Modified 10 января, 13:25
Updated 10 января, 13:25
В декабре в Новосибирске сменился оператор оплаты проезда в общественном транспорте. Некоторые сибиряки пожаловались на трудности при подключении безлимитного тарифа. Подробнее о его подключении рассказали ранее.
Один из жителей Новосибирска рассказал, что подключил безлимитный тариф 27 декабря. 6 января он совершил одну поездку. Спустя несколько часов, тариф просто перестал работать: старые терминалы не пропускали по карте в метро, а новые списывали деньги за проезд каждый раз.
Еще одна сибирячка рассказала о схожей проблеме. Она оплатила безлимит, однако позже обнаружила, что каждый раз с нее списывают деньги за пересадку.
При возникновении подобных ситуаций, в пресс-службе «СберТройки» новосибирцам порекомендовали отправить запрос на почту [email protected]. ДЛя решения проблемы, к запросу необходимо приложить скрин QR-кода с сайта карты жителя (karta.nso.ru).