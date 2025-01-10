Что не так с новосибирской картой «Тройка»: пассажиры массово жалуются

Один из жителей Новосибирска рассказал, что подключил безлимитный тариф 27 декабря. 6 января он совершил одну поездку. Спустя несколько часов, тариф просто перестал работать: старые терминалы не пропускали по карте в метро, а новые списывали деньги за проезд каждый раз.