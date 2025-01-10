Дети и родители в ужасе от новых правил: как изменится система образования с 2026

Posted 10 января, 08:46
Published 10 января, 08:46
Modified 10 января, 08:48
Updated 10 января, 08:48
Реформа станет одной из самых масштабных за последние десятилетия. Рассмотрим, как будет устроена новая система, что ждет студентов и преподавателей, и какие цели ставят перед собой инициаторы изменений.
Реформа вводит три основных уровня высшего образования.
«Специализированное высшее — это прямое продолжение специальности. Скажем, вы получили базовое образование как юрист, а специализированное, оно же магистратура, как юрист в области гражданского права. Важно, чтобы эти ступени были совместимы», — прокомментировал первый заместитель председателя парламентского комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Для студентов-медиков структура сохраняется: обучение длится от 5 до 11 лет, включая ординатуру.
Болонская система, принятая в России в 2003 году, была ориентирована на интеграцию в европейское образовательное пространство. Однако она столкнулась с критикой. Специалисты из сферы образования отмечали, что при такой системе происходит недостаточная подготовка — четырёхлетний бакалавриат не давал возможности глубоко освоить профессию.
Кроме того, болонская система способствовала тому, что происходил отток кадров за рубеж. Дипломы, полученные в университетах, преподающих по этой системе, признавались на международном уровне, что облегчало эмиграцию для выпускников.
«Это правильный шаг для повышения качества образования. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», — ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Также преподаватели и родители отмечали, что этап магистратуры, который следует после бакалавриата, недостаточно эффективен. Во-первых, меньшая часть студентов, получивших диплом бакалавра, решала продолжать обучение. Во-вторых, в некоторых вузах отмечалась узкая и непрофессиональная программа обучения в магистратуре.
Новая система стремится устранить эти недостатки, усилив фундаментальную подготовку и привязку к практике.
Главной задачей реформы является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные задачи современной экономики. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отмечает, что новая модель:
Кроме того, реформа направлена на укрепление национального суверенитета и обеспечение кадровой независимости.
Система со сдачей единого госэкзамена сохранится, так как она дает возможность для поступления в высшие учебные заведения не только своего, но и других городов. Более того, вводится обязательное тестирование по русскому языку для иностранных студентов.
Тем, кто начал обучение до 2026 года, разрешат завершить программы бакалавриата и магистратуры. Их дипломы сохранят юридическую силу.
2025 год станет переходным. За этот год университеты должны подготовиться к будущем изменениям. В частности, специалистов ждет разработка новых учебных программ и материалов, также ожидается переподготовка преподавателей и создание новых нормативно-правовых актов.
Внедрение реформы потребует значительных вложений, особенно для оснащения вузов современным оборудованием и привлечения квалифицированных специалистов.
Отметим, что с 2023 года новая система тестируется в шести вузах, включая университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Томска.
Однако реформа имеет и потенциальные трудности. В частности эксперты прогнозируют, что у студентов и преподавателей могут возникнуть трудности с адаптацией к новому формату обучения. Кроме того, обновление несет за собой крупные финансовые затраты.
Однако реформа открывает новые возможности для студентов: углубленную подготовку на базовом уровне, возможность бесплатного специализированного образования, а также получение большего числа практических навыков, востребованных работодателями.