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Posted 10 января, 08:46

Published 10 января, 08:46

Modified 10 января, 08:48

Updated 10 января, 08:48

Студентка за работой

Дети и родители в ужасе от новых правил: как изменится система образования с 2026

10 января 2025, 08:46
Фото: 1MI. Студентка за работой

Жители Новосибирской области перейдут на новую систему образования с 2026 года

С 1 сентября 2026 года высшее образование в России ждут значительные преобразования. Вузы страны перейдут на новую систему, которая предполагает отказ от Болонской модели «бакалавр — магистр» и возвращение к модернизированной версии советской модели.

Реформа станет одной из самых масштабных за последние десятилетия. Рассмотрим, как будет устроена новая система, что ждет студентов и преподавателей, и какие цели ставят перед собой инициаторы изменений.

Новая структура: три уровня образования

Реформа вводит три основных уровня высшего образования.

Фото: atas.info
«Специализированное высшее — это прямое продолжение специальности. Скажем, вы получили базовое образование как юрист, а специализированное, оно же магистратура, как юрист в области гражданского права. Важно, чтобы эти ступени были совместимы», — прокомментировал первый заместитель председателя парламентского комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Для студентов-медиков структура сохраняется: обучение длится от 5 до 11 лет, включая ординатуру.

Почему отказались от Болонской системы?

Болонская система, принятая в России в 2003 году, была ориентирована на интеграцию в европейское образовательное пространство. Однако она столкнулась с критикой. Специалисты из сферы образования отмечали, что при такой системе происходит недостаточная подготовка — четырёхлетний бакалавриат не давал возможности глубоко освоить профессию.

Кроме того, болонская система способствовала тому, что происходил отток кадров за рубеж. Дипломы, полученные в университетах, преподающих по этой системе, признавались на международном уровне, что облегчало эмиграцию для выпускников.

«Это правильный шаг для повышения качества образования. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», — ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также преподаватели и родители отмечали, что этап магистратуры, который следует после бакалавриата, недостаточно эффективен. Во-первых, меньшая часть студентов, получивших диплом бакалавра, решала продолжать обучение. Во-вторых, в некоторых вузах отмечалась узкая и непрофессиональная программа обучения в магистратуре.

Новая система стремится устранить эти недостатки, усилив фундаментальную подготовку и привязку к практике.

Фото: atas.info

Цели образовательной реформы

Главной задачей реформы является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные задачи современной экономики. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отмечает, что новая модель:

  • Усиливает фундаментальную базу знаний.
  • Увеличивает практическую составляющую.
  • Снижает разрыв между академической подготовкой и требованиями рынка труда.

Кроме того, реформа направлена на укрепление национального суверенитета и обеспечение кадровой независимости.

Как изменится процесс обучения?

Продолжительность и формат

  • Базовое образование будет занимать больше времени, чем бакалавриат, чтобы студенты могли глубже освоить специализацию.
  • Специализированное образование станет бесплатным, чтобы стимулировать его популярность.
  • Будут обновлены учебные программы, увеличится число практических занятий.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Система со сдачей единого госэкзамена сохранится, так как она дает возможность для поступления в высшие учебные заведения не только своего, но и других городов. Более того, вводится обязательное тестирование по русскому языку для иностранных студентов.

Для студентов старой системы

Тем, кто начал обучение до 2026 года, разрешат завершить программы бакалавриата и магистратуры. Их дипломы сохранят юридическую силу.

Фото: atas.info

Влияние на университеты

2025 год станет переходным. За этот год университеты должны подготовиться к будущем изменениям. В частности, специалистов ждет разработка новых учебных программ и материалов, также ожидается переподготовка преподавателей и создание новых нормативно-правовых актов.

Внедрение реформы потребует значительных вложений, особенно для оснащения вузов современным оборудованием и привлечения квалифицированных специалистов.

Отметим, что с 2023 года новая система тестируется в шести вузах, включая университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Томска.

Фото: atas.info

Возможные риски

Однако реформа имеет и потенциальные трудности. В частности эксперты прогнозируют, что у студентов и преподавателей могут возникнуть трудности с адаптацией к новому формату обучения. Кроме того, обновление несет за собой крупные финансовые затраты.

Однако реформа открывает новые возможности для студентов: углубленную подготовку на базовом уровне, возможность бесплатного специализированного образования, а также получение большего числа практических навыков, востребованных работодателями.

Новые условия поступления в вуз: какие минимальные баллы ЕГЭ в 2025 году
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#Алина Гурицкая#Образование#Дети#ЕГЭ#Вузы#Россия#Болонская система#Студенты#Высшее образование#Реформа
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