Гадания на Святки 2025: простые и действенные народные обряды

Для этого гадания вам потребуется позвать своего любимца. Загадайте про себя желание и позовите в комнату кошку. Обратите внимание на то, с какой лапы она войдет в комнату: с левой — значит, желание сбудется в этом году легко, с правой — сбудется, но не сразу, возможно не в этом году. Если же кошка отказалась подойти к вам или легла прямо у порога — желаемое не сбудется.