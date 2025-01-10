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Posted 10 января, 19:28

Published 10 января, 19:28

Modified 10 января, 19:30

Updated 10 января, 19:30

Загадать желание или узнать свою судьбу можно в Святки

Гадания на Святки 2025: простые и действенные народные обряды

10 января 2025, 19:28
Фото: София Самарина. atas.info. Загадать желание или узнать свою судьбу можно в Святки
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
На Руси лучшим временем для гадания считались Святки, которые длятся 12 дней с Рождества до Крещения с 7 по 19 января. Собрали для вас простые и интересные гадания, чтобы узнать ответы на важные вопросы или весело провести вечер в компании друзей.

Наших предков всегда манила возможность попытаться приоткрыть завесу неизвестности будущего, подкупить высшие силы на дарование любви, успеха, богатства, здоровья. В эти дни даже самым скептически настроенным хочется загадать самое заветное желание и поверить в то, что новом году все непременно исполнится. Рассказываем о самых действенных народных обрядах и способах гадания.

Лучшее время для гадания

Первая неделя Святок с 6 по 13 января считалась святой, именно в этот период празднуют Рождество. Вторая неделя с 14 по 19 января носит название «страшной» — этот период наиболее благоприятный для ворожбы и ритуалов. Особенно сильными являются следующие даты:

  • Канун Рождества (ночь с 6 на 7 января)
  • Васильев вечер (13 января)
  • Крещенский сочельник (18 января)

А вот гадать на суженного по народным поверьям можно не позднее ночи с 13 на 14 января.

Фото: София Самарина. atas.info

Подготовка к гаданию

По народным поверьям, гадание — это общение с потусторонним миром, поэтому нельзя гадать в одной комнате с иконами, которые препятствуют прохождению духов. По той же причине проводить любые обряды лучше после захода солнца.

Во время гадания, нужно снять крест и пояс, развязать все узлы, девушкам необходимо распустить волосы и выбрать юбку или платье вместо брюк. Для защиты от недобрых духов, иногда во время гаданий надевали на себя одежду, вывернутую на левую сторону, чтобы обмануть нечистую силу и не дать ей увязаться за собой по окончании ритуала.

Послания из будущего лучше всего слушать в темноте и в одиночестве. Но можно запустить в комнату кошку — в качестве проводника. Зажгите свечи.

Фото: 1MI

Гадания на скорую свадьбу

Гадания на суженного и время выхода замуж были, вероятно, самыми популярными среди девушек. Некоторые из них дошли и до нас.

Способ 1.

Ложась спать, девушка должна положить под подушку новый гребень или расческу. Сказать «Суженый мой, ряженый мой, приди и причеши мне во сне волос». После этого во сне девушка может увидеть своего суженного. Однако не стоит расстраиваться, если никто не явился — это может означать, что в окружении девушки пока не появился достойный партнер.

Способ 2.

В крупе спрячьте несколько колец: золотое, серебряное, с камнями и бижутерию. Зачерпните горсть — если попалось дорогое кольцо, будущий супруг будет обеспеченным. Если же в руке кольца не окажется вовсе — свадьба будет нескоро.

Способ 3.

Самый известный, вместе с тем самый пугающий способ — попытаться разглядеть суженного в отражении зеркал или воды.

В темной комнате поставьте на стол перед собой емкость с водой, а за ней — зеркало. С трех сторон окружите себя свечами. Нужно попытаться разглядеть в зеркале через емкость с водой свое будущее и своего суженного.

Если вдруг суженный покажется и поманит рукой — девушка должна трижды перекреститься и сказать «Чур меня»!

Фото: 1MI

Гадания на будущее и исполнение желаний

Спросить у высших сил в эти дни можно что угодно.

Способ 1.

Чтобы узнать, что принесет новый год, разложите в рюмки или чашки несколько предметов: кольцо, сахар, соль, спичку, монетку, хлеб. С завязанными глазами вытяните один из них. Кольцо будет означать скорую свадьбу или согласие в семье, сахар — удачу, соль — печаль, спичка — появление ребенка, монетка — богатство, хлеб — полную жизнь.

Способ 2.

В сыром яйце проделайте отверстие и вылейте в стакан с водой. Форма получившегося в стакане расскажет о будущем: если пятно окажется похоже на церковь или кольцо, вас ждет предложение, на люльку — появление детей, сердце — новый роман, ворота — карьерные успехи, корабль, самолет для мужчины может означать командировку, для женщины — замужество и переезд, куб — угроза жизни.

Способ 3.

Для этого гадания вам потребуется позвать своего любимца. Загадайте про себя желание и позовите в комнату кошку. Обратите внимание на то, с какой лапы она войдет в комнату: с левой — значит, желание сбудется в этом году легко, с правой — сбудется, но не сразу, возможно не в этом году. Если же кошка отказалась подойти к вам или легла прямо у порога — желаемое не сбудется.

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