atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 15:41

Published 10 января, 15:41

Modified 10 января, 15:54

Updated 10 января, 15:54

Выходные и праздничные дни на 2025 год: производственный календарь

Как отдыхает Россия в 2025 году: производственный календарь с праздниками

10 января 2025, 15:41
Фото: 1MI. Выходные и праздничные дни на 2025 год: производственный календарь
Четыре самые короткие рабочие недели и сокращенные новогодние праздники: рассказываем, как отдыхаем в 2025 году и когда нас ждут длинные праздничные выходные.

Как будем отдыхать в 2025 году: производственный календарь России

Наступивший 2025 год порадовал россиян традиционными длинными выходными, с 29 декабря по 8 января, а также самой короткой двухдневной январской рабочей неделей. Но на этом праздники не заканчиваются, ведь нас ждут еще шесть поводов не ходить на работу:

  • День защитника Отечества — 23.02.2025;
  • Международный женский день — 08.03.2025;
  • Праздник Весны и Труда — 01.09.2025;
  • День Победы — 09.05.2025;
  • День России — 12.06.2025;
  • День народного единства — 04.11.2025.

Эти дни являются официально не рабочими, накануне которых работники на один час раньше уходят домой. Также по-прежнему организовывается дополнительный выходной, если праздник выпал на субботу и воскресенье. При этом Правительство часто «сдвигает» производственный календарь, взаимозаменяя выходные, чтобы, например, получить более длинные майские праздники. Так, как же мы отдыхаем в 2025 году?

Когда будем отдыхать: праздники в 2025 году
Когда будем отдыхать: праздники в 2025 году. Фото: 1MI

Как отдыхаем в феврале

День Защитника Отечества выпадает на воскресенье, 23 февраля, но ожидаемого выходного дня в понедельник не будет. Россиян ждут стандартные два выходных.

Как отдыхаем на 8 Марта

Международный женский день 8 Марта россияне будут праздновать в субботу, но и здесь дополнительного выходного не ожидается.

Когда отдыхаем на майские праздники в 2025 году

1 мая, а также День Победы обещает нам две трехдневные рабочие недели подряд, а также выходные — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Эти дни россияне традиционно используют для первых весенних пикников, вылазок на дачу и конечно же майских шашлыков.

Как отдыхаем в июне на День России

12 июня выпадает на четверг, но чтобы пятница 13-го не пропадала даром, у 8 Марта позаимствовали выходной, чтобы получить четыре продолжительных нерабочих дня — с 12 по 15 число.

Как отдыхаем в ноябре

С июля по октябрь не предвидеться никаких праздников, зато День Народного единства будут отмечать со 2 по 4 ноября. Однако начало месяца, суббота 1 ноября, станет трудовой. Хорошая новость: это первая и единственная длинная рабочая неделя в 2025 году.

Как отдыхаем на новогодние праздники в 2025 и 2026 году

Общая продолжительность новогодних праздников в 2026 году станет короче на два дня, по сравнению с предыдущим годом. Выходными днями будут только последний день года (31.12.2025), а также с 1 по 8 января 2026 года.

Выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Выгодные месяцы для отпуска в 2025 году. Фото: 1MI

Когда лучше отдыхать в 2025 году: считаем самый выгодный месяц для отпуска

Стоит только выйти на работу, как нужно думать о летнем отпуске, чтобы заранее запланировать его. При решении этого вопроса одни отталкиваются от семейных планов, а другие хотят получить выгоду, ведь размер отпускных и зарплата считаются совершенно по разному.

Так, в 2025 году самыми «денежными» станут июль и октябрь. Это связано с тем, что в рабочем табеле у этих месяцев самое большое количество рабочих дней — 23. Но почему есть разница между зарплатой и отпускными?

Дело в том, что сумма отпускных всегда одинакова в любом месяце года, а вот стоимость рабочих дней — часто разная. Можно ощутимо потерять в зарплате 2-5 тысяч, если уйти в отпуск не в тот месяц: при начислении зарплаты в расчет берут только табельные дни, а при отпуске — рабочие + выходные. Рассказываем, как это происходит на практике.

Например, у Иванова зарплата 50 000 рублей, а в январе 2025 года семнадцать рабочих дней.

Январь
50 000: 17 = 2 941 — стоимость одного рабочего дня
50 000: 29,3 (среднее число рабочих дней в месяце) = 1 706 — стоимость одного отпускного дня
14 дней отпуска х 1706 = 23 884
10 рабочих дней х 2941 = 29 410
Таким образом, работать в январе выгоднее, чем отдыхать.

Июль
50 000: 23 = 2 173 — стоимость одного рабочего дня
50 000: 29,3 = 1 706 — стоимость одного отпускного дня
14 дней отпуска х 1706 = 23 884
10 рабочих дней х 2173 = 21730
В данном случае отдыхать в июле выгоднее, чем работать.

При выборе месяца для отпуска учитывайте количество рабочих дней: чем их меньше, тем они дороже, а значит уходить на отдых в этот период нежелательно. Самыми лучшими месяцами, помимо июля и октября, также являются 22-дневные апрель, сентябрь и декабрь.

Читайте также:
Финальная шестидневная рабочая неделя ждет жителей НовосибирскаСколько отдыхаем в декабре: выходные и праздничные дни 2024 годаГрафик выходных и рабочих дней в Новый год: как отдыхаем в декабре–январе
#Эмилия Шпилева#Общество#Отдых#Выходные#Праздники#Отпуск#2025 год#Производственный календарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика