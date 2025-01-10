Как отдыхает Россия в 2025 году: производственный календарь с праздниками

Дело в том, что сумма отпускных всегда одинакова в любом месяце года, а вот стоимость рабочих дней — часто разная. Можно ощутимо потерять в зарплате 2-5 тысяч, если уйти в отпуск не в тот месяц: при начислении зарплаты в расчет берут только табельные дни, а при отпуске — рабочие + выходные. Рассказываем, как это происходит на практике.