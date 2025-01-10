Как отдыхает Россия в 2025 году: производственный календарь с праздниками

Posted 10 января, 15:41
Published 10 января, 15:41
Modified 10 января, 15:54
Updated 10 января, 15:54
Наступивший 2025 год порадовал россиян традиционными длинными выходными, с 29 декабря по 8 января, а также самой короткой двухдневной январской рабочей неделей. Но на этом праздники не заканчиваются, ведь нас ждут еще шесть поводов не ходить на работу:
Эти дни являются официально не рабочими, накануне которых работники на один час раньше уходят домой. Также по-прежнему организовывается дополнительный выходной, если праздник выпал на субботу и воскресенье. При этом Правительство часто «сдвигает» производственный календарь, взаимозаменяя выходные, чтобы, например, получить более длинные майские праздники. Так, как же мы отдыхаем в 2025 году?
День Защитника Отечества выпадает на воскресенье, 23 февраля, но ожидаемого выходного дня в понедельник не будет. Россиян ждут стандартные два выходных.
Международный женский день 8 Марта россияне будут праздновать в субботу, но и здесь дополнительного выходного не ожидается.
1 мая, а также День Победы обещает нам две трехдневные рабочие недели подряд, а также выходные — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Эти дни россияне традиционно используют для первых весенних пикников, вылазок на дачу и конечно же майских шашлыков.
12 июня выпадает на четверг, но чтобы пятница 13-го не пропадала даром, у 8 Марта позаимствовали выходной, чтобы получить четыре продолжительных нерабочих дня — с 12 по 15 число.
С июля по октябрь не предвидеться никаких праздников, зато День Народного единства будут отмечать со 2 по 4 ноября. Однако начало месяца, суббота 1 ноября, станет трудовой. Хорошая новость: это первая и единственная длинная рабочая неделя в 2025 году.
Общая продолжительность новогодних праздников в 2026 году станет короче на два дня, по сравнению с предыдущим годом. Выходными днями будут только последний день года (31.12.2025), а также с 1 по 8 января 2026 года.
Стоит только выйти на работу, как нужно думать о летнем отпуске, чтобы заранее запланировать его. При решении этого вопроса одни отталкиваются от семейных планов, а другие хотят получить выгоду, ведь размер отпускных и зарплата считаются совершенно по разному.
Так, в 2025 году самыми «денежными» станут июль и октябрь. Это связано с тем, что в рабочем табеле у этих месяцев самое большое количество рабочих дней — 23. Но почему есть разница между зарплатой и отпускными?
Дело в том, что сумма отпускных всегда одинакова в любом месяце года, а вот стоимость рабочих дней — часто разная. Можно ощутимо потерять в зарплате 2-5 тысяч, если уйти в отпуск не в тот месяц: при начислении зарплаты в расчет берут только табельные дни, а при отпуске — рабочие + выходные. Рассказываем, как это происходит на практике.
Например, у Иванова зарплата 50 000 рублей, а в январе 2025 года семнадцать рабочих дней.
Январь
50 000: 17 = 2 941 — стоимость одного рабочего дня
50 000: 29,3 (среднее число рабочих дней в месяце) = 1 706 — стоимость одного отпускного дня
14 дней отпуска х 1706 = 23 884
10 рабочих дней х 2941 = 29 410
Таким образом, работать в январе выгоднее, чем отдыхать.
Июль
50 000: 23 = 2 173 — стоимость одного рабочего дня
50 000: 29,3 = 1 706 — стоимость одного отпускного дня
14 дней отпуска х 1706 = 23 884
10 рабочих дней х 2173 = 21730
В данном случае отдыхать в июле выгоднее, чем работать.
При выборе месяца для отпуска учитывайте количество рабочих дней: чем их меньше, тем они дороже, а значит уходить на отдых в этот период нежелательно. Самыми лучшими месяцами, помимо июля и октября, также являются 22-дневные апрель, сентябрь и декабрь.