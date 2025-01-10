Мэр Новосибирска призвал чиновников тщательнее бороться со льдом на улицах

Posted 10 января, 07:30
Published 10 января, 07:30
Modified 10 января, 07:32
Updated 10 января, 07:32
Мэр Максим Кудрявцев поднял тему гололеда на пешеходной улице Ленина. Сейчас она является главным украшением Новосибирска, где ежедневно проходят тысячи людей, любуясь на разные новогодние локации.
Однако сами горожане критиковали состояние улицы, так как там образовался гололед, по которому идти просто невозможно. Градоначальник спросил за каток со своих подчиненных.
Как ответили чиновники, 5 января была оттепель, в связи с чем на дороге образовался гололед. Ранее рабочих задействовали лишь в дневное время. После этого ситуацию начали контролировать: там посыпали реагенты, а также рабочих начали привлекать в две смены. Мэр отметил, что подобные места, где проходит большое количество людей, нужно держать на особом контроле.