Мэр Новосибирска призвал чиновников тщательнее бороться со льдом на улицах

Как ответили чиновники, 5 января была оттепель, в связи с чем на дороге образовался гололед. Ранее рабочих задействовали лишь в дневное время. После этого ситуацию начали контролировать: там посыпали реагенты, а также рабочих начали привлекать в две смены. Мэр отметил, что подобные места, где проходит большое количество людей, нужно держать на особом контроле.