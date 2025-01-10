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Posted 10 января, 03:07

Published 10 января, 03:07

Modified 10 января, 03:09

Updated 10 января, 03:09

Второй мобилизации пока не планируется

Новая волна мобилизации в 2025 году — мнение экспертов

10 января 2025, 03:07
Фото: 1MI. Второй мобилизации пока не планируется

В Новосибирске прокомментировали возможность новой волны мобилизации в 2025 году

Жителям Новосибирска эксперты рассказали о возможности второй волны мобилизации в 2025 году.

В России продолжается обсуждение вероятности новой волны мобилизации. Вопросы возникают в народе. Однако на официальном уровне таких обсуждений не ведется.

Как отметил военный эксперт Александр Чугай, в российской армии неплохая численность военнослужащих, но кадровый вопрос все еще остается актуальным. Страна направила силы на усиление боеспособности, то есть технического оснащения, что помогает сокращать необходимость пополнения армии, пишет Сиб.фм.

В Госдуме же отрицают ближайшее проведение мобилизационных мероприятий. Пока таких планов нет. Однако Россия готова к любым возможным вызовам.

Мобилизация россиян в январе 2025 года — правда или вымысел
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#СВО#Зона СВО#Мобилизация
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