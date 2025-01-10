Новая волна мобилизации в 2025 году — мнение экспертов

Posted 10 января, 03:07
Published 10 января, 03:07
Modified 10 января, 03:09
Updated 10 января, 03:09
В России продолжается обсуждение вероятности новой волны мобилизации. Вопросы возникают в народе. Однако на официальном уровне таких обсуждений не ведется.
Как отметил военный эксперт Александр Чугай, в российской армии неплохая численность военнослужащих, но кадровый вопрос все еще остается актуальным. Страна направила силы на усиление боеспособности, то есть технического оснащения, что помогает сокращать необходимость пополнения армии, пишет Сиб.фм.
В Госдуме же отрицают ближайшее проведение мобилизационных мероприятий. Пока таких планов нет. Однако Россия готова к любым возможным вызовам.