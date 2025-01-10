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Posted 10 января, 04:03

Published 10 января, 04:03

Modified 10 января, 04:05

Updated 10 января, 04:05

Из мэрии ушел чиновник

Новосибирский чиновник покинул мэрию спустя 10 лет работы

10 января 2025, 04:03
Фото: atas.info. Из мэрии ушел чиновник
В Новосибирске из мэрии ушел еще один чиновник, о чем он сам рассказал в соцсетях.

Администрацию покинул Кирилл Наконечный. Он проработал в мэрии 10 лет. Чиновник был начальником информационно-аналитического управления. Его последний рабочий день 10 января.

В своей прощальной речи Наконечный назвал жителей Новосибирска требовательным народом. К жалобам и просьбам горожан всегда старались прислушиваться. Также чиновник поблагодарил своих коллег за совместный труд.

В дальнейшем Кирилл Наконечный планирует заниматься выборной деятельностью, информационными кампаниями и PR и GR. Однако точное направление и место планируемой работы он назовет после своего отпуска. Кто сядет в его кресло, пока неизвестно. Ранее стало известно, куда ушел работать бывший мэр Бердска Роман Бурдин.

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