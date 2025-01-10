Новосибирский чиновник покинул мэрию спустя 10 лет работы

В дальнейшем Кирилл Наконечный планирует заниматься выборной деятельностью, информационными кампаниями и PR и GR. Однако точное направление и место планируемой работы он назовет после своего отпуска. Кто сядет в его кресло, пока неизвестно. Ранее стало известно, куда ушел работать бывший мэр Бердска Роман Бурдин.