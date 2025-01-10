Новосибирский чиновник покинул мэрию спустя 10 лет работы

Posted 10 января, 04:03
Published 10 января, 04:03
Modified 10 января, 04:05
Updated 10 января, 04:05
Администрацию покинул Кирилл Наконечный. Он проработал в мэрии 10 лет. Чиновник был начальником информационно-аналитического управления. Его последний рабочий день 10 января.
В своей прощальной речи Наконечный назвал жителей Новосибирска требовательным народом. К жалобам и просьбам горожан всегда старались прислушиваться. Также чиновник поблагодарил своих коллег за совместный труд.
В дальнейшем Кирилл Наконечный планирует заниматься выборной деятельностью, информационными кампаниями и PR и GR. Однако точное направление и место планируемой работы он назовет после своего отпуска. Кто сядет в его кресло, пока неизвестно. Ранее стало известно, куда ушел работать бывший мэр Бердска Роман Бурдин.