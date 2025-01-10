Новосибирску грозит экологическая катастрофа — в чем причина

Posted 10 января, 04:15
Published 10 января, 04:15
Modified 10 января, 04:16
Updated 10 января, 04:16
Воробьи постепенно исчезают в городе. Связано это с несколькими причинами. Обычно птицы живут под крышами домов высотой три и пять этажей. Ранее такие дома строили со специальными отверстиями, однако современное строительство это не предусматривает. Жилые объекты обшивают сайдингом, что лишает возможность гнездования.
Как сообщает орнитолог Алексей Яновский, также на исчезновения воробьев влияет сокращение зеленых насаждений, сорняков, дикой травы, чем питаются пернатые, пишет Сибкрай. Птицы выживают за счет мусорок.
Сами по себе воробьи важны в пищевой цепочке, так как они едят насекомых. Однако в ближайшие годы говорить о критической ситуации рано. Экологическую катастрофу еще можно предотвратить, если при планировке домов будут учитывать гнездовья на крышах, а также обустраивать больше газонов и садить деревья. Горожане же могут вешать больше кормушек в парках. Ранее огромную белую сову заметили в Новосибирской области.