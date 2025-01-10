Новосибирску грозит экологическая катастрофа — в чем причина

Сами по себе воробьи важны в пищевой цепочке, так как они едят насекомых. Однако в ближайшие годы говорить о критической ситуации рано. Экологическую катастрофу еще можно предотвратить, если при планировке домов будут учитывать гнездовья на крышах, а также обустраивать больше газонов и садить деревья. Горожане же могут вешать больше кормушек в парках. Ранее огромную белую сову заметили в Новосибирской области.