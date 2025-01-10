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Posted 10 января, 09:21

Published 10 января, 09:21

Modified 10 января, 09:23

Updated 10 января, 09:23

В школу заявили о бомбе

Новосибирскую школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

10 января 2025, 09:21
Фото: 1MI. В школу заявили о бомбе
В Новосибирске была эвакуирована школа из-за угрозы минирования, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел днем 10 января. В Заельцовском районе была эвакуирована школа №51 — она находится в микрорайоне Стрижи. Туда поступило два анонимных сообщения о возможном минировании и дистанционном подрыве.

Всех учеников и персонал эвакуировали. На место вызвали спецслужбы. В полиции пообещали прокомментировать информацию позже.

В начале декабря в гимназии №9 была проведена экстренная эвакуация после анонимного звонка о возможном террористическом акте. Спустя два дня позвонили и в другую школу. Однако угроза была ложной.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школа#Школьники#Эвакуация#Минирование
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