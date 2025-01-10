Новосибирскую школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

Posted 10 января, 09:21
Published 10 января, 09:21
Modified 10 января, 09:23
Updated 10 января, 09:23
Инцидент произошел днем 10 января. В Заельцовском районе была эвакуирована школа №51 — она находится в микрорайоне Стрижи. Туда поступило два анонимных сообщения о возможном минировании и дистанционном подрыве.
Всех учеников и персонал эвакуировали. На место вызвали спецслужбы. В полиции пообещали прокомментировать информацию позже.
В начале декабря в гимназии №9 была проведена экстренная эвакуация после анонимного звонка о возможном террористическом акте. Спустя два дня позвонили и в другую школу. Однако угроза была ложной.