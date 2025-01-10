Пожар произошел в жилом доме Новосибирска: что известно сейчас

Posted 10 января, 14:52
Published 10 января, 14:52
Modified 10 января, 14:54
Updated 10 января, 14:54
Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Кузбасская. Загорелась кровля дома, были высоки риски распространения пламени на соседние дома.
Прибывшей на место команде МЧС потребовалось 40 минут на ликвидацию огня. При возгорания была повреждена кровля дома. Пострадавших при пожаре нет.
Ранее в новосибирском супермаркете экстренно эвакуировали посетителей из-за сообщения об угрозе минирования помещения. Ранее в новосибирской области сгорело придорожное кафе.