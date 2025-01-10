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Posted 10 января, 14:52

Published 10 января, 14:52

Modified 10 января, 14:54

Updated 10 января, 14:54

Пожар произошел в жилом доме Новосибирска: что известно сейчас

Пожар произошел в жилом доме Новосибирска: что известно сейчас

10 января 2025, 14:52
Фото: тгк МЧС Новосибирской области.
Вечером 10 января загорелся частный жилой дом. Подробнее рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло в частном жилом доме на улице Кузбасская. Загорелась кровля дома, были высоки риски распространения пламени на соседние дома.

Прибывшей на место команде МЧС потребовалось 40 минут на ликвидацию огня. При возгорания была повреждена кровля дома. Пострадавших при пожаре нет.

Ранее в новосибирском супермаркете экстренно эвакуировали посетителей из-за сообщения об угрозе минирования помещения. Ранее в новосибирской области сгорело придорожное кафе.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Россия
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