Правительство РФ перенесло сроки сдачи проекта СКИФ в Новосибирске

СКИФ станет уникальным проектом — первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Первоначальный бюджет оценивался в 37,1 миллиарда рублей, однако сейчас расходы превысили 50 миллиардов. В 2023 году было выделено 17 миллиардов рублей, а в 2024 году запланировано освоение еще 14 миллиардов.