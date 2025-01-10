Правительство РФ перенесло сроки сдачи проекта СКИФ в Новосибирске

Posted 10 января, 04:15
Published 10 января, 04:15
Modified 10 января, 04:17
Updated 10 января, 04:17
Сроки завершения проекта были продлены из-за необходимости проведения всех предусмотренных этапов, включая установку оборудования и настройку первых опытных станций. Чтобы обеспечить гибкость в реализации программы, правительство разрешило пересматривать условия госзаказов.
В Минобрнауки подчеркивают, что, несмотря на перенос сроков, строительство СКИФа идет полным ходом. Уже проведен тестовый запуск линейного ускорителя, а оборудование для шести первых станций ожидается к апрелю 2025 года.
СКИФ станет уникальным проектом — первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Первоначальный бюджет оценивался в 37,1 миллиарда рублей, однако сейчас расходы превысили 50 миллиардов. В 2023 году было выделено 17 миллиардов рублей, а в 2024 году запланировано освоение еще 14 миллиардов.