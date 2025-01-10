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Posted 10 января, 04:15

Published 10 января, 04:15

Modified 10 января, 04:17

Updated 10 января, 04:17

Фото с площадки СКИФ

Правительство РФ перенесло сроки сдачи проекта СКИФ в Новосибирске

10 января 2025, 04:15
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Фото с площадки СКИФ

В Новосибирске на год сдвинули сроки сдачи СКИФ

Строительство ЦКП «СКИФ», расположенного в наукограде Кольцово, задержится на год. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовой информации.

Сроки завершения проекта были продлены из-за необходимости проведения всех предусмотренных этапов, включая установку оборудования и настройку первых опытных станций. Чтобы обеспечить гибкость в реализации программы, правительство разрешило пересматривать условия госзаказов.

В Минобрнауки подчеркивают, что, несмотря на перенос сроков, строительство СКИФа идет полным ходом. Уже проведен тестовый запуск линейного ускорителя, а оборудование для шести первых станций ожидается к апрелю 2025 года.

СКИФ станет уникальным проектом — первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Первоначальный бюджет оценивался в 37,1 миллиарда рублей, однако сейчас расходы превысили 50 миллиардов. В 2023 году было выделено 17 миллиардов рублей, а в 2024 году запланировано освоение еще 14 миллиардов.

Долгожданный проезд к СКИФу открыли в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Наука#Новосибирская область#Строительство#Бюджет#СКИФ#Кольцово
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