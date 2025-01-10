Раскрыто имя нового начальника стройинспекции в Новосибирске — что о нем известно

Posted 10 января, 10:30
Published 10 января, 10:30
Modified 10 января, 10:32
Updated 10 января, 10:32
В мэрии будет работать новая чиновница. Кресло начальника управления архитектурно-строительной инспекции заняла Ирина Бокова. Ее назначил градоначальник Максим Кудрявцев.
О чиновнице известно следующее: она родилась в Баганском районе, получила образование в стенах строительного института, расположенного на территории Новосибирска, работала в строительной сфере.
С 2022 года она была замом начальника инспекции, а в 2025 году стала руководительницей. Она уже исполняет свои обязанности. А вот другой новосибирский чиновник покинул свою должность спустя продолжительный период работы. Он возглавлял информационно-аналитическое управление в мэрии.