Раскрыто имя нового начальника стройинспекции в Новосибирске — что о нем известно

С 2022 года она была замом начальника инспекции, а в 2025 году стала руководительницей. Она уже исполняет свои обязанности. А вот другой новосибирский чиновник покинул свою должность спустя продолжительный период работы. Он возглавлял информационно-аналитическое управление в мэрии.