atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 10:30

Published 10 января, 10:30

Modified 10 января, 10:32

Updated 10 января, 10:32

В мэрии новое назначение

Раскрыто имя нового начальника стройинспекции в Новосибирске — что о нем известно

10 января 2025, 10:30
Фото: atas.info. В мэрии новое назначение

В Новосибирске новым начальником строительной инспекции стала Ирина Бокова

В Новосибирске назвали имя руководителя стройинспекции, о чем информировали в муниципалитете.

В мэрии будет работать новая чиновница. Кресло начальника управления архитектурно-строительной инспекции заняла Ирина Бокова. Ее назначил градоначальник Максим Кудрявцев.

О чиновнице известно следующее: она родилась в Баганском районе, получила образование в стенах строительного института, расположенного на территории Новосибирска, работала в строительной сфере.

С 2022 года она была замом начальника инспекции, а в 2025 году стала руководительницей. Она уже исполняет свои обязанности. А вот другой новосибирский чиновник покинул свою должность спустя продолжительный период работы. Он возглавлял информационно-аналитическое управление в мэрии.

В Новосибирской области свой пост покинет глава департамента молодежной политики
Узнать подробнее
Читайте также:
Главу новосибирского сельсовета отстранили от должности — в чем он обвиняетсяСергей Лавров назначен на важный пост в сибирском городеСергей Семка официально ушел с поста замгубернатора Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Назначение#Должность#Пост
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика