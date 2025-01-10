Резкое похолодание накроет Новосибирск — когда ждать

Posted 10 января, 01:27
Published 10 января, 01:27
Modified 10 января, 01:29
Updated 10 января, 01:29
В субботу, 11 января, ожидается -4 днем и -6 ночью. В воскресенье, 12 января, столбик термометра покажет -6 днем и -12 ночью. При этом возможен небольшой снег. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода».
Сервис world-weather обещает холодный день 12 января, когда похолодает до -10. При этом ночью станет -6. Холодно станет 13 и 14 числа, с температурой до -14 днем.
А вот сайт ru-meteo обещает резкое похолодание. Если 11 января будет -6 днем и -11 ночью, то 12 числа ожидается уже -14 в светлое время суток и -23 в темное. Тем временем 10 января ожидается непогода.