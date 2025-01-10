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Posted 10 января, 09:20

Published 10 января, 09:20

Modified 10 января, 09:22

Updated 10 января, 09:22

Мужчина бил пса

«Сгрызет его»: в Новосибирске мужчина испинал своего пса — назревает скандал

10 января 2025, 09:20
Фото: 1MI. Мужчина бил пса

В Новосибирске мужчина избил своего пса

В Новосибирске обратили внимание на издевательства мужчиной над псом, об этом рассказали очевидцы.

Все произошло в Ленинском районе. На записи с камер попал мужчина, который выгуливал добермана. Он вел его на длинном поводке. При этом хозяин шатался: новосибирцы в соцсетях говорят о его возможном опьянении.

В один момент хозяин начал пинать своего пса прямо на улице. Затем они зашли в дом по улице Стартовой, 1. Собака явно боялась идти с мужчиной в лифт, однако ее затащили и снова пинали.

Фото: АСТ-54

После огласки истории горожане начали возмущаться и желать наказания для возможного живодера. Как заявили авторы сообщения, информация уже дошла до зоозащитников, а вскоре они напишут заявление в полицию. Сибиряки высказываются об этом в соцсетях:

«Когда-нибудь он его сожрёт»;
«Зачем человек заводит животное?»;
«У собаки нервы сломаются, сгрызет его»;
«Бастрыкину надо писать, он разберется»;
«Соберитесь, вызовите милицию, свяжитесь в зоопомощью…толку сюда писать, что бы послушать чушь комментаторов, а собаку будут продолжать избивать».
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Нападение#Собака#Зоозащитники
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