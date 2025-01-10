«Сгрызет его»: в Новосибирске мужчина испинал своего пса — назревает скандал

Posted 10 января, 09:20
Published 10 января, 09:20
Modified 10 января, 09:22
Updated 10 января, 09:22
Все произошло в Ленинском районе. На записи с камер попал мужчина, который выгуливал добермана. Он вел его на длинном поводке. При этом хозяин шатался: новосибирцы в соцсетях говорят о его возможном опьянении.
В один момент хозяин начал пинать своего пса прямо на улице. Затем они зашли в дом по улице Стартовой, 1. Собака явно боялась идти с мужчиной в лифт, однако ее затащили и снова пинали.
После огласки истории горожане начали возмущаться и желать наказания для возможного живодера. Как заявили авторы сообщения, информация уже дошла до зоозащитников, а вскоре они напишут заявление в полицию. Сибиряки высказываются об этом в соцсетях:
«Когда-нибудь он его сожрёт»;
«Зачем человек заводит животное?»;
«У собаки нервы сломаются, сгрызет его»;
«Бастрыкину надо писать, он разберется»;
«Соберитесь, вызовите милицию, свяжитесь в зоопомощью…толку сюда писать, что бы послушать чушь комментаторов, а собаку будут продолжать избивать».