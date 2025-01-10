Сильные метели и ветер накроют Новосибирскую область

Posted 10 января, 10:31
Published 10 января, 10:31
Modified 10 января, 10:33
Updated 10 января, 10:33
В Новосибирске и области вечером 10 января ожидаются сложные погодные условия. По прогнозам синоптиков, в регион придет сильный ветер со скоростью до 21 метра в секунду.
Днем 11 января скорость ветра также будет высокой — она может достигать 18 метров в секунду. Также ожидаются серьезные метели, а на дорогах прогнозируются гололедица и заносы.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что во второй декаде января на регион обрушатся экстремальные морозы с температурой до -36 градусов.