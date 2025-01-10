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Posted 10 января, 10:31

Published 10 января, 10:31

Modified 10 января, 10:33

Updated 10 января, 10:33

Снежные завалы

Сильные метели и ветер накроют Новосибирскую область

10 января 2025, 10:31
Фото: 1MI. Снежные завалы

В Новосибирске выпустили экстренное предупреждение о штормовом ветре

В Новосибирске в десятые числа января ожидается сильный ветер и гололед, предупредили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирске и области вечером 10 января ожидаются сложные погодные условия. По прогнозам синоптиков, в регион придет сильный ветер со скоростью до 21 метра в секунду.

Днем 11 января скорость ветра также будет высокой — она может достигать 18 метров в секунду. Также ожидаются серьезные метели, а на дорогах прогнозируются гололедица и заносы.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что во второй декаде января на регион обрушатся экстремальные морозы с температурой до -36 градусов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Погода#Морозы#Ветер#Гололед#Метели
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