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Posted 10 января, 10:36

Published 10 января, 10:36

Modified 10 января, 10:38

Updated 10 января, 10:38

Собаки в клетке

Собаки лают, развитие не идет: жители Хилка выступили против строительства приюта

10 января 2025, 10:36
Фото: 1MI. Собаки в клетке

Жители Хилка в Новосибирске возмущены планами по строительству приюта

В Новосибирске разгорается спор вокруг проекта строительства приюта для бездомных животных на улице Малыгина, неподалеку от Хилокского рынка. Жители района выражают недовольство планами мэрии, а некоторые общественники считают, что место для размещения объекта выбрано неудачно.

Хилокский микрорайон давно страдает от сложного соседства. На его территории расположены свалка «Левобережная», крупнейшее городское кладбище «Клещихинское», грузовые стоянки, рынок, а до недавнего времени на этой территории было засилье нелегальных ярмарок, организованных мигрантами. К этому добавляются проблемы с транспортом и повышенная криминогенная обстановка.

На фоне этих трудностей планы по строительству приюта для бездомных животных, о которых стало известно в начале 2025 года, вызвали волну возмущения среди местных жителей. Жители опасаются, что приют лишь усилит существующие проблемы. Бездомные собаки уже обитают возле свалки и кладбища, формируя стаи, которые представляют угрозу для местных жителей. По мнению активистов, приют лишь увеличит численность таких животных в районе.

«На нашей территории собак предостаточно — около кладбища, полигона они сбиваются в стаи бездомных животных. Это всех уже достало. Если построить приют, собак станет еще больше. Они будут лаять круглосуточно, особенно по ночам. Запах от них, какой бы тщательной ни была уборка, тоже никуда не денется. Это первое, почему жители крайне недовольны. Для полного „счастья“ им только собачьего приюта не хватает», — говорит в разговоре с atas.info местный активист Михаил Михайлов.

Улица Малыгина — пограничная территория между Новосибирском и Верх-Тулинским сельсоветом. Многие участки земли здесь уже находятся в частной собственности. Единственная муниципальная земля расположена под жилыми домами, которые город планирует расселить к 2026 году.

«Муниципальной земли здесь практически нет. Поэтому где именно собираются строить приют, пока непонятно. Однако уже было заявлено, что мэрия готова выделить субсидии для переселения жителей улицы Малыгина. В 2025 году можно будет подать документы, а в 2026 году жители смогут переехать. Если это произойдет, то, пожалуйста, пусть строят что угодно. Хоть крематорий для животных — нам уже все равно будет. Но если переселения не будет, жители, конечно, будут бороться против этого проекта», — поясняет Михайлов.

Вопросы вызывает и стоимость проекта. Ранее мэрия оценивала затраты на строительство аналогичного приюта в Ленинском районе в 80 млн рублей, а за два года стоимость выросла до 650 млн рублей. В то же время расселение аварийного жилья на улице Малыгина обойдется всего в 530 млн рублей.

«Даже сейчас собаки из стаи у кладбища нападают на прохожих. А если построить приют, их станет больше. Плюс вечный лай и запах, которые невозможно будет устранить», — добавляет Михаил Михайлов.

Кроме того, местные жители опасаются, что проект может затянуться на годы, а обещания мэрии по расселению не будут выполнены. Пока городские власти обсуждают проект, жители Хилокского микрорайона обещают добиваться его пересмотра.

«Сейчас мы наблюдаем за ситуацией. Документы поданы, ответы получены, процесс идет. Если переселение состоится, возражений против приюта у нас не будет. Но если люди останутся жить на этой улице, мы будем категорически против соседства с таким объектом», — подытожил Михайлов.

Будет ли учтено мнение местных жителей и найдется ли компромиссное решение — покажет время. Редакция atas.info направила запрос в мэрию Новосибирска.

В Хилке может появиться больше бездомных собак — в чем причина
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#Алина Гурицкая#Общество#Эксклюзив#Новосибирск#Животные#Строительство#Мэрия#Активисты#Приют#Переселение
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