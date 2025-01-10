Собаки лают, развитие не идет: жители Хилка выступили против строительства приюта

Муниципальной земли здесь практически нет. Поэтому где именно собираются строить приют, пока непонятно.

Однако уже было заявлено, что мэрия готова выделить субсидии для переселения жителей улицы Малыгина. В 2025 году можно будет подать документы, а в 2026 году жители смогут переехать. Если это произойдет, то, пожалуйста, пусть строят что угодно. Хоть крематорий для животных — нам уже все равно будет. Но если переселения не будет, жители, конечно, будут бороться против этого проекта», — поясняет Михайлов.