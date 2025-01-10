Туристку из Новосибирска укусила на отдыхе ядовитая змея

Posted 10 января, 06:21
Published 10 января, 06:21
Modified 10 января, 06:23
Updated 10 января, 06:23
Семья из Новосибирска отправилась встречать Новый год в Танзанию, а именно в Занзибар. Они заселились в бунгало, но увидели там террариум со змеями. Такого соседства сибиряки не желали.
Однако персонал отеля отказался убирать животных, сославшись на то, что они не агрессивные. Но все же это оказалось ложью. Одна из змей выползла и укусила женщину за палец. На место срочно прибыли медики.
Ей поставили специальный укол. Как оказалось, укусила ее ядовитая гадюка. Если бы с помощью врачей затянули, то туристка могла умереть, пишет Сиб.фм. После произошедшего сибирячка долгое время мучилась от боли. Администрация отеля покрыла все медицинские расходы и предложила экскурсию по океану.
Ранее в Новосибирской области была выявлена лихорадка Денге.