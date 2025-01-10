atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 06:21

Published 10 января, 06:21

Modified 10 января, 06:23

Updated 10 января, 06:23

Змея укусила женщину

Туристку из Новосибирска укусила на отдыхе ядовитая змея

10 января 2025, 06:21
Фото: 1MI. Змея укусила женщину
Женщину из Новосибирска на отдыхе укусила ядовитая гадюка, о чем рассказала сама пострадавшая.

Семья из Новосибирска отправилась встречать Новый год в Танзанию, а именно в Занзибар. Они заселились в бунгало, но увидели там террариум со змеями. Такого соседства сибиряки не желали.

Однако персонал отеля отказался убирать животных, сославшись на то, что они не агрессивные. Но все же это оказалось ложью. Одна из змей выползла и укусила женщину за палец. На место срочно прибыли медики.

Ей поставили специальный укол. Как оказалось, укусила ее ядовитая гадюка. Если бы с помощью врачей затянули, то туристка могла умереть, пишет Сиб.фм. После произошедшего сибирячка долгое время мучилась от боли. Администрация отеля покрыла все медицинские расходы и предложила экскурсию по океану.

Ранее в Новосибирской области была выявлена лихорадка Денге.

Автобус с туристами из Новосибирска застрял на трассе Алтайского края
Узнать подробнее
Читайте также:
Манжерок превратили в Куршавель по-русски: сибиряков возмутил новый курорт на Алтае«1000 рублей за фото»: новосибирцев возмутили коммерсанты на новогодней улице ЛенинаНовосибирск вошел в топ-5 туристических городов в 2024 году
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Туризм#Туристы#Путешествия#Змея
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика