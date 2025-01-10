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Posted 10 января, 01:45

Published 10 января, 01:45

Modified 10 января, 01:47

Updated 10 января, 01:47

Соперники победили

В Новосибирске бразилец покинул футбольное поле из-за расистских оскорблений

10 января 2025, 01:45
Фото: 1MI. Соперники победили
В Новосибирске случился расистский скандал во время спортивной игры, о чем сообщили представители футбольного клуба.

В областной столице проходил турнир по мини-футболу. Соревновались команды «Сибиряк» из Новосибирска и «Норильский никель» из Красноярского края.

За вторую команду играл бразилец Нандо. В его адрес с трибун фанатов стали поступать расистские оскорбления. Спортсмен не выдержал и покинул футбольное поле.

Позже его клуб сделал заявление, что фанаты, страдающие расовыми предрассудками, не должны иметь что-то общее с футзалом. Как итог, «Норильский никель» победил новосибирцев со счетом 6:1.

Ранее во время матча игрок ХК «Сибирь» Гордеев получил тяжелую травму.

Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл ХК «Барыс» из Астаны
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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Игра#Оскорбление
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