В Новосибирске бразилец покинул футбольное поле из-за расистских оскорблений

Posted 10 января, 01:45
Published 10 января, 01:45
Modified 10 января, 01:47
Updated 10 января, 01:47
В областной столице проходил турнир по мини-футболу. Соревновались команды «Сибиряк» из Новосибирска и «Норильский никель» из Красноярского края.
За вторую команду играл бразилец Нандо. В его адрес с трибун фанатов стали поступать расистские оскорбления. Спортсмен не выдержал и покинул футбольное поле.
Позже его клуб сделал заявление, что фанаты, страдающие расовыми предрассудками, не должны иметь что-то общее с футзалом. Как итог, «Норильский никель» победил новосибирцев со счетом 6:1.
Ранее во время матча игрок ХК «Сибирь» Гордеев получил тяжелую травму.